コレ大当たりッッ♡【セブン-イレブン】インパクト抜群！「クッキーアイス」

寒い季節に暖かい部屋でぬくぬくしながら食べるアイスは絶品。頑張った日のご褒美スイーツには、ちょっと贅沢感のあるアイスを選ぶという人もいるのでは？ 今回は【セブン-イレブン】で買える「クッキーアイス」をご紹介。アイス好きが絶賛する商品をピックアップしました。

今年も登場！ カントリーマアムのアイスサンド

外はさっくり、中はしっとりとした独特な食感が人気のカントリーマアム。今年もセブンでは「カントリーマアムアイスサンド」の販売がスタートしました。お菓子のカントリーマアムのパッケージに似せていて、つい手に取ってしまいそう。お菓子よりも大きなカントリーマアムを使っているので、満足度が高いかも。

アイスにもこだわり満載

大きめのカントリーマアムでサンドするのは、クラッシュしたカントリーマアム入りのバニラアイス。アイスもかなり厚みがあって、@miki__iceさんも「インパクト抜群」とコメント。アイスの中にも「チョコチップとクッキー生地がたくさん詰まって」いるそうなので、試してみる価値ありかも。価格は\345（税込）です。

ご褒美に！ クッキー & チョコのカップアイス

@oyatsu_panponさんが「これはリピ買い」と太鼓判を押すのが「クッキークリームアイス」です。チョコとココアクッキーがたっぷりトッピングされた、贅沢感のある見た目。下のミルクアイスにもバタークッキーが混ぜ込まれていて、食感も楽しめそう。

クッキーアイスならではの食感が魅力

蓋を開けると真っ黒ですが、スプーンを入れると白いアイスが出てきて、気分が上がりそう。@oyatsu_panponさんは「シンプルなミルクアイスに濃厚なバタークッキーと食感の良いココアクッキーがマッチしたとても美味しいアイス」と絶賛。アイスとトッピングを混ぜてみても美味しいかも。価格は\213（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A