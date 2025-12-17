オートバックスでヒョンデ最新EVに試乗！28店舗でサービス開始
株式会社オートバックスセブンは、Hyundai Mobility Japanとの協業により、全国のオートバックス・スーパーオートバックス計28店舗にてヒョンデの最新EVの試乗サービスを開始した。
同サービスは、試乗車としてスモールSUV「インスター」を中心としたZEV車両を順次配備し、EVならではの静粛性や加速性能を体感できる内容となっている。車両説明やEVに関するアドバイスも受けられるため、初心者でも安心して試乗できる環境を整えている。興味のある方はお近くの対象店舗へ立ち寄ってみてはいかがだろうか。
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾、以下「当社」）は、Hyundai Mobility Japan株式会社（代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下「ヒョンデ」）との協業により、オートバックス・スーパーオートバックス計28店舗にヒョンデの試乗車を順次配備し、体感機会の提供を開始いたします。
ここがポイント！
■ オートバックス・スーパーオートバックス28店舗でヒョンデEVが試乗可能
■ 最新のスモールSUV「インスター」を中心にラインアップ
対象店舗では、最新モデルのスモールSUV「インスター」をはじめ、ヒョンデのZEV※1を順次配備※2。試乗体験では、静粛性や加速性能など、EVならではの走りを実際に体感いただけます。さらに、車両説明や、EVに関するアドバイスも受けられるため、EVが初めての方でも安心です。
試乗可能な店舗や車種の詳細は、専用ウェブサイトで随時更新していますので、ぜひご確認ください。
※1：走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）の総称
※2：配備される車両は店舗により異なります
オートバックスグループは今後もグループ店舗を活用した協業拡大をはじめ、EVへの取り組みを推進してまいります。
■ヒョンデ試乗ウェブサイト：https://www.hyundai.com/jp/purchase/test-drive
■対象店舗一覧 ※順次導入予定、予約は各店舗に電話でお問い合わせください。
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）
