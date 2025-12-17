株式会社オートバックスセブンは、Hyundai Mobility Japanとの協業により、全国のオートバックス・スーパーオートバックス計28店舗にてヒョンデの最新EVの試乗サービスを開始した。

同サービスは、試乗車としてスモールSUV「インスター」を中心としたZEV車両を順次配備し、EVならではの静粛性や加速性能を体感できる内容となっている。車両説明やEVに関するアドバイスも受けられるため、初心者でも安心して試乗できる環境を整えている。興味のある方はお近くの対象店舗へ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾、以下「当社」）は、Hyundai Mobility Japan株式会社（代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下「ヒョンデ」）との協業により、オートバックス・スーパーオートバックス計28店舗にヒョンデの試乗車を順次配備し、体感機会の提供を開始いたします。

ここがポイント！

■ オートバックス・スーパーオートバックス28店舗でヒョンデEVが試乗可能

■ 最新のスモールSUV「インスター」を中心にラインアップ

対象店舗では、最新モデルのスモールSUV「インスター」をはじめ、ヒョンデのZEV※1を順次配備※2。試乗体験では、静粛性や加速性能など、EVならではの走りを実際に体感いただけます。さらに、車両説明や、EVに関するアドバイスも受けられるため、EVが初めての方でも安心です。

試乗可能な店舗や車種の詳細は、専用ウェブサイトで随時更新していますので、ぜひご確認ください。

※1：走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）の総称

※2：配備される車両は店舗により異なります

オートバックスグループは今後もグループ店舗を活用した協業拡大をはじめ、EVへの取り組みを推進してまいります。

■ヒョンデ試乗ウェブサイト：https://www.hyundai.com/jp/purchase/test-drive

■対象店舗一覧 ※順次導入予定、予約は各店舗に電話でお問い合わせください。

店舗名 所在地 電話番号 スーパーオートバックス小山 栃木県小山市西城南7丁目2番地4 0285-28-6688 オートバックス高崎倉賀野 群馬県高崎市倉賀野町4672－1 027-346-7771 オートバックス水戸・バイパス店 茨城県水戸市河和田町水窪472 029-254-6680 オートバックスつくばさくらの森 茨城県つくば市さくらの森1番6 029-893-5401 スーパーオートバックス所沢 埼玉県所沢市上新井一丁目34番地の6 04-2903-3111 スーパーオートバックス大宮バイパス 埼玉県さいたま市西区宮前町125－1 048-621-0189 オートバックス越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 048-940-7975 スーパーオートバックスかしわ沼南 千葉県柏市風早1－3－13 04-7192-4000 スーパーオートバックスかわさき 神奈川県川崎市川崎区港町9－8 044-223-4774 スーパーオートバックス・湘南平塚 神奈川県平塚市田村3－4－25 0463-54-9555 スーパーオートバックス甲府 山梨県甲府市国母8－14－53 055-225-2155 オートバックス静岡流通店 静岡県静岡市葵区長沼3－6－3 054-208-3111 スーパーオートバックス富山南 富山県富山市婦中町塚原1200 076-491-1919 スーパーオートバックス岐阜店 岐阜県岐阜市宇佐3－15－8 058-274-9871 スーパーオートバックス・ルート22北ナゴヤ 愛知県北名古屋市中之郷天神2 0568-25-9022 オートバックス東名インター店 愛知県名古屋市名東区上社3－1914 052-703-7060 オートバックスとよはし店 愛知県豊橋市下地町字境田100番地 0532-54-0205 スーパーオートバックス・金沢野々市店 石川県野々市市三日市三丁目83番地 076-246-2323 スーパーオートバックス・外環四条畷 大阪府四條畷市砂三丁目14番11号 072-862-4780 スーパーオートバックス岸和田 大阪府岸和田市八阪町2丁目16番1号 072-422-3800 スーパーオートバックス43道意店 兵庫県尼崎市道意町7－1 06-6413-0500 スーパーオートバックスサンシャインKOBE 兵庫県神戸市東灘区青木1－2－34 078-435-6006 スーパーオートバックス姫路 兵庫県姫路市花田町一本松63－1 079-251-0117 オートバックス水島店 岡山県倉敷市連島3－4－6 086-444-6418 スーパーオートバックス広島観音新町 広島県広島市西区観音新町四丁目8番52号 082-532-2111 スーパーオートバックス・高松中央 香川県高松市東山崎町662－1 087-840-7211 スーパーオートバックス・高知御座 高知県高知市南川添13番15号 088-882-7812 オートバックス山口周南店 山口県周南市横浜町15－10 0834-33-3900

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

