【実態】「ゾンビたばこ」FBS記者が業者を直撃 福岡で検挙者 依存しやすく死に至ることも【ケンミン特捜班】
皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「ゾンビたばこって何？」です。
最近、ニュースで耳にした人もいると思います。
「ゾンビたばこ」は、指定薬物が含まれる違法な危険ドラッグです。福岡でも「ゾンビたばこ」を所持したとして検挙者が出るなど、主に若者の間で広がりを見せつつあります。
一体なぜ「ゾンビたばこ」と呼ばれるのでしょうか。そして、福岡での広がりの現状を取材しました。
こちらは、中国のSNSに投稿された映像です。
小刻みに震え、歩いたり立ったりすることすらままならない人たち。「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグを摂取したとみられています。
「ゾンビたばこ」に含まれるのは「エトミデート」と呼ばれる成分です。「エトミデート」を過剰に摂取すると、けいれんや錯乱状態に陥るとされています。
海外では麻酔薬などとして使われていますが、日本国内では未承認です。ことし5月には指定薬物となり、所持や使用が禁止されました。
「ゾンビたばこ」は福岡でも広がっているのでしょうか。記者は街の若者たちに聞きました。
■大学生
Q.ゾンビたばこ、聞いたことはありますか？
「聞いたことはないです。興味本位では吸ったらどんな感じになるか気になる。気にはなるけれど、法に反するなら買いません。」
「聞いたことはあります。海外で、はやっていて、それが沖縄で流行しているみたいな感じで聞きました。自分の周りではないですね。」
警察庁によりますと、ことし10月までに「エトミデート」を所持・使用したとして検挙されたのは全国で18人、いずれも10代から30代の若者です。
多くが沖縄で検挙されていますが、福岡でも1人、「エトミデート」を所持したとして、すでに検挙されています。
11月13日には、沖縄県警が「ゾンビたばこ」の密売組織「69」のトップである21歳の男を逮捕しました。
男は逮捕直前、福岡市博多区に住んでいて、福岡でもSNSを通じて危険ドラッグを密売していた疑いがあるといいます。
今、福岡で「ゾンビたばこ」の売買は行われているのでしょうか。記者がSNSを調べました。
■山木康聖記者
「ありましたね。ここですが、＃エトミデート。さらに＃福岡も入っています。」
この投稿をしたアカウントには、秘匿性の高い別のメッセージアプリのアドレスが記されていました。
実態を探るため、記者であることを明かさずにアクセスしました。
■山木記者
「グループチャットにメニューの画像が入っていて、一番下、笑気麻酔と書かれています。」
1ミリリットル2万円で売られていた「笑気麻酔」とは一体、何なのか。
■業者からのメッセージ
『エトミデートが主成分のものになります』
福岡でも売れているのかについては。
■業者からのメッセージ
『結構売れてます！リピーターも多く、数的にも結構出てますね！』
この業者は、SNSのやりとりで「笑気麻酔」と称して、「エトミデート」つまり「ゾンビたばこ」を販売していると明かしました。
実は沖縄でも「笑気麻酔」の呼び名で使用が広がっていたといいます。
摘発された沖縄の組織と関わりがあるのでしょうか。秘匿性の高いアプリの通話機能を使って直撃しました。
『もしもし』
聞こえたのは男性の声です。
■山木康聖記者
「FBS福岡放送というテレビ局の者でして。」
『私たちそういうの受け付けていないので、お断りでお願いします』
■山木記者
「一つだけ聞いていいですか。」
『はい』
沖縄の密売組織「69」との関わりについて聞きました。
■山木記者
「そことの関わりはないのですか。」
『全く関わりはないですね』
■山木記者
「いつから福岡で売り始めたのですか。」
『全然まだまだ（最近）ですね』
しかし、「逮捕される恐怖はないのか」など、その後の質問には「答えられない」の一点張りで通話は切られました。
福岡でも存在が濃く疑われる密売ルート。
「ゾンビたばこ」は危険ドラッグの中でも依存に陥りやすいとして、専門家は警鐘を鳴らしています。
■湘南医療大学 薬学部・舩田正彦 教授
「エトミデートは作用する時間が短いので、繰り返し乱用してしまうことが懸念され、使用が止まらない依存に陥るケースがあり得ます。吸引で乱用されているので、高濃度を誤って吸ってしまうことも懸念される。大量に摂取した場合には、死に至るケースも報告されています。」
「ゾンビたばこ」について、福岡県警や九州厚生局麻薬取締部は「九州でも蔓延（まんえん）する恐れがある」として警戒を強めています。
所持や使用が禁止されているにもかかわらず、各地で密売の疑いが明らかになっている「ゾンビたばこ」。そもそも、業者側はどうやって入手しているのでしょうか。
ことし10月に大分県警などが検挙した事件では、インドからでした。12月10日に警視庁が発表した事件では、タイから「エトミデート」が密輸されたことが明らかになりました。
警視庁はさらに、密輸に暴力団が関与している疑いもあるとみて調べているということです。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月11日午後5時すぎ放送
FBSでは皆さんの驚きや疑問、不満や怒りを募集しています。「ケンミン特捜班」で検索してください。QRコードからも投稿できます。情報をお待ちしています。