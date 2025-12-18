

「きゅあ〜をたっぷりお届け！『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』新春SP」キービジュアル

2026年1月3日ひる11時20分よりTOKYO MXで「きゅあ〜□をたっぷりお届け！『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』新春SP」（□は白抜きハートマーク）が放送される。HITOMI（SAY MY NAME）、渡邉美穂、川津明日香、蟹沢萌子（≠ME）、本田珠由記（≠ME）が出演する。

【動画】「きゅあ〜をたっぷりお届け！ぷちきゅあ新春SP」番宣

本番組は、『プリキュア』シリーズ初となる、妖精をはじめとした“ちいさななかまたち”の物語『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』の世界を、豪華ゲストとともにお届けする新春特別番組。今回出演するのは、『プリキュア』シリーズのファンであるHITOMI（SAY MY NAME）、渡邉美穂、川津明日香、蟹沢萌子（≠ME）、本田珠由記（≠ME）。国内外で活躍する豪華出演者がジャンルの垣根を越えて集合し、『ぷちきゅあ』の世界の魅力を体験します。すごろくやおみくじなど、お正月ならではの様々なバラエティ企画にも挑戦。さらにスタジオには「ぷちきゅあもふるん」も登場し、一同は大盛り上がり！癒しのひとときが続くかと思いきや、対戦に負けた出演者には、『ぷちきゅあ』の世界観とは打って変わったハードな罰ゲームが待っていて…！？

他にも、『ぷちきゅあ』プロデューサーのSPインタビューや、スタッフが本気で選んだ『ぷちきゅあ』名場面などを通して、その魅力を徹底紹介。『ぷちきゅあ』ファンはもちろん、『ぷちきゅあ』を初めてご覧になる方でも楽しめる内容が盛りだくさん。

さらに、同日1月3日（土）あさ10時より、2024年9月公開の映画『わんだふるぷりきゅあ！ざ・むーびー！ドキドキ□ゲームの世界で大冒険！』（□は白抜きハートマーク）の地上波初放送も決定した。映画の感動そのままに、『ぷちきゅあ』新春SPを続けてご覧いただける、新年ならではの豪華二本立て放送が実現。

HITOMI（SAY MY NAME）コメント

幼い頃から『プリキュア』が好きで見ていたので、今回こうして『ぷちきゅあ』の番組に携わることができてすごく嬉しかったです！『ぷちきゅあ』についてこの番組を通してもっと詳しくなれたので、これからもたくさん観たいなと思います。現在は韓国で生活しているということもあり、すごろくやおみくじで「日本のお正月」らしさも感じられましたし、久しぶりにこういう「ザ・バラエティ」に出演させていただいてすごく楽しかったです！笑いあり、癒しありのこの番組を是非新春早々楽しんでいただけたらと思います。

渡邉美穂コメント

『プリキュア』を楽しんでいたのが子供の頃だったので、正直もっと子供向けのほのぼのした番組になるのかなと勝手に思っていたんですけど、意外とカロリーの高い、体育会系な内容でした（笑）！今日はよく寝られそうです（笑）。大人の皆さんにも楽しんでいただけるような、すごくエンタメに富んだ番組になっています。『ぷちきゅあ』ちゃんたちの存在をさらに多くの方に知っていただける入り口になったらいいなと思います！

川津明日香コメント

『ぷちきゅあ』のことを楽しく学べました！ 『ぷちきゅあ』たち一人一人にフォーカスしていて、この子がこういう性格で、こういうことがきっかけで仲良くなっているということまで知られたので面白かったです。まだ『ぷちきゅあ』を見たことがない方も楽しめますし、私はすごろくで「はてなマス」にかなり止まりまして…（笑）。心の中のときめきというときめきを振り絞って頑張らせていただいたので、是非キュンとしていただけたら嬉しいなと思います！

蟹沢萌子（≠ME）コメント

『プリキュア』シリーズは、子供の頃も大人になった今も、私にとっての支えになっている大好きな存在です。そんなプリキュアを支えている『ぷちきゅあ』ちゃんたちにフォーカスしたこの番組に、新年最初に出演させていただけてすごく嬉しいです！『ぷちきゅあ』のようにあまあま（甘々）な番組になるのかなと思っていたら、罰ゲームも結構スパルタでした（笑）。ここまで胸キュン台詞を連発するのは初めてだったので、たくさん汗をかきました（笑）。是非おせちとかを食べながら見てもらえたらいいなと思います。

本田珠由記（≠ME）コメント

小さい頃から『プリキュア』の“ちいさななかまたち”も大好きだったので、『ぷちきゅあ』の存在を知った時からハートを奪われていました！まさかこうやってご一緒させていただけるとは思ってなかったので、新年から嬉しいお仕事をさせていただけて幸せです。『ぷちきゅあ』を通して、皆さんと一緒に楽しいゲームで仲良しになれたこともすごく嬉しかったです。皆さんも『ぷちきゅあ』と私たちにメロメロになっていただけるんじゃないかなと思います！