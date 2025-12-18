関東は、今日18日(木)も広く晴れる見込み。天気は数日の周期で変化し、21日(日)は本降りの雨となりそう。気温は上がったり下がったりで、日ごとの寒暖差が大。

今日18日(木) 日差したっぷり にわか雨もナシ

今日18日(木)の関東地方は、おおむね晴れるでしょう。多少雲がかかっても、平地では、雨は降らない見込みです。洗濯物を干したまま、お出かけできるでしょう。



予想最高気温は13℃くらいの所がほとんど。昨日(17日)と同じくらいで、日差しの温もりを感じられるでしょう。ただ、日陰に入ると、北風がヒンヤリ。マフラーなどで調節すると良さそうです。

雨雲がたびたび通過 21日(日)は雨や風が強まる所も

広く晴れるのは、ひとまず明日19日(金)までとなりそうです。

20日(土)は湿った空気が入り、南部の早い所では午前中からにわか雨。午後は雨の所が増えてくるでしょう。

21日(日)は低気圧や前線が通るため断続的に雨。午後は沿岸部を中心に本降りの雨となり、南よりの風が強まるでしょう。レインコートやレインブーツが役に立ちそうです。

22日(月)は日差しが戻りますが、あちらこちらで雨雲が湧くでしょう。突然の雨に注意が必要です。

23日(火)は青空が広がるでしょう。年越しに向けて、大掃除を進めておくのも良さそうです。

24日(水)の午後〜25日(木)は再び雨。降る時間はそれほど長くならない見込みですが、ザッと強く降りそうです。



気温は上がったり下がったりで、特に、週末から週明けは気温差が大。

20日(土)から21日(日)は暖かい南風が強まって気温が上昇しますが、22日(月)は北風が強まり、気温がグッと低くなります。体調を崩さないよう、十分お気を付けください。