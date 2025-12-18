【元阪急ブレーブス森本潔「異端児と勇者たちの残響」】#1

前身となる阪急軍から数え、来年で球団創設90周年を迎える阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。

◇ ◇ ◇

帽子からはみ出したパーマのかかった長髪、ヒゲ面にサングラスをかけた不敵な面構え−−1970年代のプロ野球を知る人たちが、「森本潔」と聞いて真っ先に思い浮かぶイメージだ。

2026年に球団創設90周年を迎える阪急ブレーブスの黄金時代に、不動のレギュラー三塁手として君臨。打順は主に5番だったが、ここ一番のチャンスには滅法強く、「陰の4番打者」のようなクラッチヒッターだった。

日本シリーズなどの短期決戦には底力を見せ、阪急が初めて日本シリーズで巨人を破り日本一となった年は、3勝3敗で迎えた第7戦、逆転2ランで試合を決めた。

一方で、異端児的な存在であり、監督に造反して謹慎処分を科せられた事件や奔放な私生活とも相まって、昭和のプロ野球を代表する豪放無頼な個性派選手だった。

現役最後の3年間は中日ドラゴンズでプレーし、引退後は90年代前半までは解説者として活躍していたが、その後メディアから忽然と姿を消した。

「記録よりも記憶に残る選手」と言うが、このまま語り部がいなくなれば記録という空疎な数字だけで片付けられてしまう--。そんな使命感に突き動かされ、筆者は2013年、独自に森本の消息を突き止めた。

以後、すでに12年の歳月が流れたが、今回、念願かなって森本から貴重な回想をようやく聞くことができたのは望外の喜びだった。

本稿では数々の謎と伝説に彩られた野球人・森本潔の実像を解明していきたい。

「俺みたいな現役が終わって何十年も経った選手の話でいいの？」

開口一番、森本は言った。

「伝説と言っても、俺の場合、悪いほうの伝説もあるから（笑）。まあ自慢できることはそんなにない。この歳（83）になったらもう恥も外聞もないからね。洗いざらい話すよ」

「はっきり言って現役のときは、遊び人であるし、女が好きだし、酒が好きだし、好きなことをやっていたからね。ゴーイングマイウエイ。猫と同じよ。好きなように生きる」

森本は実生活でも猫を愛してやまないが、猫の自由な生き方、それは森本の野球人生と重なるものがある。決して他に媚びない、気まぐれな性格、気の強さ……。

「だから俺は長生きしているんだよ。同じ年代で監督やコーチをしていた奴らはほとんど死んでいるでしょ。中日では星野仙一、高木守道、大島康徳……。守道は俺の一つ上だけど、仙一や大島はずっと年下だからね。結局ああいう立場になると神経を使うからだろうね。松本幸行（星野仙一と同時期に中日に在籍した主力投手。最多勝のタイトルを獲得し、「左のエース」と呼ばれた）は元気なんでしょ？ 他人のことは言えないが、あいつも変わっていたなあ。あいつも好きなことをやっていたけど、俺はあそこまでじゃない（笑）」

中日で引退後の森本は、地元のラジオ局、関西のUHF局の解説者、さらにスポーツ紙とも専属契約して評論家活動もしていた。

「でも、たいした収入ではなかったよ。解説のほうは1本10万円ぐらいの契約だった。俺がやっていたスポーツ紙のコラムは口述じゃなくて、自分で原稿を書かされたんだよ。それが時間かかってしんどくてね、何年かしてこちらから辞めた」

名古屋の繁華街で『森ヒゲ』という店名のスナックも経営していた。

「他に共同経営で会社の社長もやっていた。名ばかりの社長だけど、そっちで年収1000万円ぐらいあった。ちょうどバブルの時期だったので、ゴルフの会員権を買ったり、ハワイに土地も買ったりしてね。その頃は銀行が金を貸してくれたからね。ところがバブルがポーンと弾けちゃった。借金は自分のマンションを売り払って返済した。スナックも赤字になってすぐ辞めた。それからは流転の人生が始まったわけだ。いろんな仕事をしたなあ。でも苦労したとは思っていないよ」

現在は名古屋市郊外の見晴らしのよい高台の住宅で悠々自適の生活を送る森本。日々の楽しみはメジャーリーグの中継を見ることである。

（中村素至／ノンフィクションライター）