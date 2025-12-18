カタールで開催中のアラブ杯、インターコンチネンタル杯（ＩＣ杯）を開催するカタール地方組織委員会（ＬＯＣ）のジャシム・アル・ジャシムＣＥＯが１７日、各国メディアの取材に応じた。２２年カタールＷ杯でも責任者をつとめたジャシム氏は、１１月のＵ―１７Ｗ杯、そして１２月にはアラブ杯、インターコンチネンタル杯と、複数の大会を立て続けに開催した点について「これはＷ杯のレガシー（遺産）を物語っています。私たちは今後も他の多くのイベントを開催していく予定です」と話した。

Ｗ杯に向けて建設したスタジアムをはじめ、地下鉄、空港など交通機関、ホテルなども含めた社会基盤を生かし、数々の国際的なスポーツ大会を開催するカタール。「（来年以降も）Ｕ―１７Ｗ杯を今後４回、開催する予定です。世界バスケットボール選手権、バレーボール選手権、アジア競技大会も開催されます。そして、２０３６年の五輪開催にも立候補しています。これは私たちの国が抱くビジョンであり、私たちは世界的に大きなイベントを開催することで知られており、それを可能な限り成功させたいという情熱を持っています」と同ＣＥＯは明かした。また２９年クラブＷ杯の開催のうわさもある。現時点では「議論はまだ始まっていません」と語るにとどめたが、世界的イベントを成功させてきた実績は大きい。

またＵ―１７Ｗ杯は、会場となったアスパイア・ゾーンに設置されたグラウンドですべての試合が行われ、決勝は近接するハリファ国際競技場で行われた。「Ｕ―１７Ｗ杯は新しいコンセプトで、コンパクトであるだけでなく、超コンパクトという性質が非常に大きな成功を収めました。個人的に、何人かの選手が試合を終え、シャワーを浴びて着替え、別の試合を見に行き、別のチームを応援している姿を見ました。技術的な観点から言えば、これは史上最高の体制だったと思いますし、そのアイデアは非常に成功していたと思います」と話した。

同大会では、Ｕ―１７日本代表は準々決勝でオーストリアに敗れ、ベスト８で大会を去った。しかし１次リーグでは優勝したポルトガルを破るなど、大会を盛り上げたチームのひとつに。さらにホテルで同宿となったメキシコと、互いのグループ突破を祝い合う姿などがＳＮＳを中心に話題となった。同ＣＥＯは「日本とメキシコの姿は、とても有名になりましたが、他にも多くのケースがありました。ブラジルの選手と、スイスの選手が一緒にサッカーをしている姿を見かけました。他の大会ではなかなか見られない光景です」と次世代を担う世代たちが、友情と交流を深めた同大会の成功を喜んだ。

数々の大会運営で得た知見を、次の大会に生かしているカタール。日本も２０４６年Ｗ杯のアジア圏での共催構想を検討しており、各所との協議を進めている。同ＣＥＯは「日本はこれまでも五輪、Ｗ杯など、開催してきたすべての大会で素晴らしい実績を残してきました。もし日本が開催地になれば、素晴らしい大会になることは間違いありません」とエールを送っていた。