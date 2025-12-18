◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン

２歳マイル王決定戦の「考察」追い切り編は、ルーキー記者の松ケ下純平記者が担当。前走の秋明菊賞を圧勝したタガノアラリアに注目した。

現在は１週前に負荷をかけることが主流で、当週は整える程度の追い切りが多い。また、２歳のＧ１ということでテンションが上がることに気を付ける陣営が多かった。

最も目を引いたのは坂路を単走したタガノアラリアだ。終始手綱を抑えられたまま、首を上下にリズム良く動かし、５４秒９―１２秒２をマーク。折り合いが付いたなかで、前進気勢もあり時計以上に鋭い走りだった。西園翔調教師は「よかったですね。力強さがありましたし、重心も低かった」と手ごたえを深めた。

短期放牧を経て挑んだ前走時の１週前追い切りは、坂路で５１秒７―１２秒３。中３週の今回は在厩調整で、１週前は５４秒８―１２秒０と時計は控えめだったが「在厩調整で状態は非常にいいですよ」とトレーナー。その言葉通り、この中間は坂路で前回より３本多い計１７本の登坂。しっかり乗り込まれ、さらなる上積みが見込める。

現地で観戦した前走は、９月に競馬記者デビューして以来、初めて衝撃を受けた。直線でギアチェンジすると、猛烈なスピードで突き抜け、あっという間に後続に３馬身差をつけた。西園翔師も「（デビュー前に）牧場からいい報告を受けていたし、ゲート試験の時から重心の低い馬でいい馬だなと思っていました」と素質を買っている。初のマイル戦でのＧ１挑戦でも、楽しみな存在になりそうだ。（松ケ下 純平）