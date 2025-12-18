川島明、「あれ本物?!」貴重映像に驚がく 今夜放送『世界を１つの質問だけで旅したら？』【コメントあり】
テレビ東京はきょう18日午後6時25分から、『世界を１つの質問だけで旅したら？〜ワールド1クエスチョン〜』を放送する。
【番組カット】死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？を聞かれたイタリアの人の一言
世界の国々でお笑いコンビ・麒麟の川島明が考えた「たった一つの質問」だけをひたすら聞きこみながら旅をして世界各国の“ディープな魅力”を掘り当てるロケ番組。第2弾である今回はメキシコ・イタリアが舞台。
明るく陽気な国・メキシコでは「Q：あなたよりハイテンションなアミーゴは？」。グルメ大国・イタリアでは「Q：死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？」という“1クエスチョン”を投げかける。予想の遥か斜め上をいく回答の数々に、スタジオゲストの佐藤栞里や板垣李光人からも驚きの声＆爆笑が。
【コメント】
――今日の収録で一番印象に残ったことは？
■川島明
突然のミイラです。みんなでハハハハ…って笑った後に「?!…あれ本物?!」ってなるシーンがあるんですが貴重な映像満載ですからぜひご覧ください！
■佐藤栞里
いろいろありますが、「愛のカルボナーラ」ですかね…！カルボナーラ自体が濃厚そうでとってもおいしそうだったのと、二人が見つめあったときに二人にしかわからないアイコンタクトを取っているのがめっちゃキュンキュンしました！
■板垣李光人
イタリアで急に物騒なギャングだのいろいろ出てきたときですかね…。今まで楽しくVTRを見ていたのに、「急に局を間違えた?!」と思いました。（笑）イチャイチャしてるカップルを見たり、ギャングの巣窟を見たりなど幅がすごいなと思いました！
【プロデューサー 小野裕之（制作局）コメント】
「たった一つの質問しかできない状況で海外旅行をすると一体何が起きるのか？」という一点突破型のコンセプトで、事前のリサーチはほとんどせずにロケを行いました。旅番組は入念なリサーチをして、どこで何が撮れるのかという“ネタ”を想定するのが常識なのですが、今回はその常識を完全に無視してみました。その結果、取材先のNGが連発したり、急きょロケ期間を延長せざるをえなくなるなどのトラブルが！しかし、ロケから帰ってきたディレクターが撮ってきた映像を確認すると…事前に想像ができない“ネタ”が詰まっていたのです。ガチロケだからこそ作れる臨場感を、ぜひご体験いただければと思います。
