”名探偵津田”も思わず「脱いでるやん」 セクシーな幽霊が正体告白→劇中カットに反響相次ぐ
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。劇中に登場し、大きな反響を呼んだ「セクシーな幽霊」の正体が明らかになり、SNS上で話題を呼んでいる。
【写真あり】津田も大興奮！枕元に登場したセクシーな幽霊
劇中「幽霊が出る部屋」で寝ることになった津田だが、夜中に枕元に「セクシーな幽霊」が登場すると、驚きつつも大興奮。「めっちゃスケベやん！ええの？ちょっと待って。幽霊…。ちょっと待ちぃや。えー大丈夫？脱いでるやん。ウソ。アカンて。えっ、ウソやろ。えーありがとう！」と覗き込みながら「めっちゃおっぱい見せてくるやん！これ何時に放送するの？あの娘、なんちゅう娘？」とご満悦の様子だった。
セクシーな幽霊の正体は、セクシー女優の矢埜愛茉。放送時、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行っており「今、名探偵津田を見ておりますか？私、今出ております（笑）。ちょっと笑いが止まらない（笑）。やばい、手が震える！みなさん、今すぐ名探偵津田を見てください（笑）。やっと言えました（笑）。名探偵津田に出演させていただきました」と報告。「あーお腹痛い！津田さんに見せました（笑）。やっぱりすごいんだね。本当にずっと…ちゃんとオンエアされるかわからないし、ずっと言いたいけど言えない。ホッとしているけど、いろいろ追いついてない」と声を弾ませていた。
放送後、自身のXを更新。「『名探偵津田』第4弾、幽霊役で出演させていただきました！！来週も楽しみだ…！！」と劇中衣装カットとともに投稿。SNS上では「この方だったんだ！」「名前がすぐわかるのもSNS時代ならでは」「めっちゃ面白かったです」などといった感想が相次いで寄せられている。
矢埜愛茉は、13年間にわたってグラビアアイドルや舞台俳優として幅広い芸能活動を展開し、中でもグラビアの分野では“日テレジェニック2014”に選ばれるなど、活躍した後、セクシー女優へと転身した。
