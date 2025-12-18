山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2のメインビジュアル＆ティザー公開 最高のワインを求め壮大な旅へ
漫画『神の雫』（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ／講談社）を実写ドラマ化した『神の雫／Drops of God』のシーズン2が、Huluにて2026年1月23日から国内独占配信される。このほど、遠峰一青役の山下智久、カミーユ・レジェ役を務めたフルール・ジェフリエが登場する日本版メインビジュアルとティザー予告編が解禁された。
【画像】『神の雫/Drops of God』シーズン2、ファーストルック
ドラマでは、原作漫画の中心を担う男性キャラクター・神咲雫をカミーユに置き換えると同時に、山下が演じる聡明なワイン評論家・遠峰を“新たな主人公”に設定。2023年にHuluにてシーズン1が日本で配信開始され、翌24年11月の第52回国際エミー賞では、「連続ドラマ部門」（International Emmy Awards 「Drama Series」）を受賞した。
シーズン2では、カミーユの父アレクサンドル・レジェですら解き明かせなかった世界最高のワインの起源を求め世界を巡り、やがてカミーユと一青は自らの人生に向き合っていくことになる。遺産を巡る争いとして始まった物語は、やがてヨーロッパと日本を舞台に人間関係や価値観、そして「本当に忘れがたいワインとは何か」という問いへと発展していく。過去に向き合い、アイデンティティを追い求める旅で2人はどのような真実に行き着くのか。
メインビジュアルでは、神々しく太陽が輝くブドウ畑を背に、一青とカミーユがシリアスな表情で真正面を見据えて並び、これからの過酷な試練を想起させるかのような表情、そして「その一滴が、真実へと導く」というコピーが添えられ、壮大なドラマの始まりを予感させる。
あわせて解禁されたティザー予告編では、一青とカミーユがシャサングル農園で久しぶりに再会し、和やかに会話をしているシーンから始まる。“私の最大の失敗は、この完璧なワインの産地を探し得なかったことだ”という父からの手紙をきっかけに、スペイン、フランス、ギリシャ、ジョージア、そして日本とシーンが移り、世界最高のワインを求めて、美しい世界の映像とともに2人の壮大な旅が始まる。
“俺は心のどこかで、ずっと分かっていたような気がする”という、一青の心情を表すかのように暗闇からひとすじの光に導かれる美しいシーンが映し出され、シーズン1に続きさらにドラマチックな展開を期待させるティザー予告編となっている。
父の遺言から始まった旅は、やがて「真実」を求める壮大な探求へと姿を変え、大陸と世紀を越えて、忘れ去られた歴史や隠された因縁、 そして長い年月の中に封じられてきた秘密が次々と掘り起こされていく。 過酷な探求が2人を世界の果てへ、 そして自らの心の最も暗い深淵へと追い込むなか、一青とカミーユは、自分がどれほどの犠牲を払う覚悟があるのかを問われることになる。その決断は、兄妹としての絆を引き裂くのか。それとも、2人を破滅へと導くのか。
【画像】『神の雫/Drops of God』シーズン2、ファーストルック
ドラマでは、原作漫画の中心を担う男性キャラクター・神咲雫をカミーユに置き換えると同時に、山下が演じる聡明なワイン評論家・遠峰を“新たな主人公”に設定。2023年にHuluにてシーズン1が日本で配信開始され、翌24年11月の第52回国際エミー賞では、「連続ドラマ部門」（International Emmy Awards 「Drama Series」）を受賞した。
メインビジュアルでは、神々しく太陽が輝くブドウ畑を背に、一青とカミーユがシリアスな表情で真正面を見据えて並び、これからの過酷な試練を想起させるかのような表情、そして「その一滴が、真実へと導く」というコピーが添えられ、壮大なドラマの始まりを予感させる。
あわせて解禁されたティザー予告編では、一青とカミーユがシャサングル農園で久しぶりに再会し、和やかに会話をしているシーンから始まる。“私の最大の失敗は、この完璧なワインの産地を探し得なかったことだ”という父からの手紙をきっかけに、スペイン、フランス、ギリシャ、ジョージア、そして日本とシーンが移り、世界最高のワインを求めて、美しい世界の映像とともに2人の壮大な旅が始まる。
“俺は心のどこかで、ずっと分かっていたような気がする”という、一青の心情を表すかのように暗闇からひとすじの光に導かれる美しいシーンが映し出され、シーズン1に続きさらにドラマチックな展開を期待させるティザー予告編となっている。
父の遺言から始まった旅は、やがて「真実」を求める壮大な探求へと姿を変え、大陸と世紀を越えて、忘れ去られた歴史や隠された因縁、 そして長い年月の中に封じられてきた秘密が次々と掘り起こされていく。 過酷な探求が2人を世界の果てへ、 そして自らの心の最も暗い深淵へと追い込むなか、一青とカミーユは、自分がどれほどの犠牲を払う覚悟があるのかを問われることになる。その決断は、兄妹としての絆を引き裂くのか。それとも、2人を破滅へと導くのか。