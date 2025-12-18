宮田俊哉＆えなこら、漫画トークで盛り上がり 漫画『刃牙』作者登場→板垣恵介＆巴留親子の意外な関係告白へ【コメントあり】
ABCテレビは30日、『勝手に！漫画アワードNEO』（後11：40〜）を放送する。漫画大好き芸人のニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）をMCに、パネラーにKis-My-Ft2・宮田俊哉とえなこ、さらに、スペシャルゲストとして『刃牙』作者の板垣恵介氏も出演する。
【場面カット】漫画『範馬刃牙』に登場したトリケラトプス拳を再現した宮田俊哉
芸能界の漫画好きが集結し、勝手に部門を決めて勝手に表彰する同番組。今回は、これまで本番組のさまざまなアワードの中で、最もノミネートが多かった漫画『刃牙』シリーズの作者・板垣氏がスペシャルゲストとして登場。「刃牙ファン300人が気になる！板垣先生に聞いてみたいことアワード！」と題して、“セリフ”“オノマトペ”など、刃牙ワールド独特の表現について板垣先生に質問を直にぶつける。
宮田が「『刃牙』を好きな全男子が『なんだこれ!?』って思った」と挙げた“親子の関係”にまつわるシーンについては、板垣氏の口から飛び出したまさかのきっかけに全員「えー!!」「すごい裏話！」と呆然とする。
さらに、「恋人じゃなく、結婚したいキャラアワード」では、えなこが板垣氏の子どもで漫画『BEASTARS』の作者・板垣巴留氏の作品のキャラを選んだことから、板垣親子の意外な関係も明らかになる。
そして今回もオープニングから漫画トークで大盛り上がり。自身が手がけたライトノベル『境界のメロディ』のコミカライズ化＆テレビアニメ化が決定した宮田は「自分の人生最高の快挙ですよ」と作品への思いを爆発させる。
「絶対おすすめしたい最新漫画アワード」では、話題の漫画が続々ノミネート。屋敷が推薦する漫画にはえなこも「これ好き！」と絶賛。「わけがわからないけど目が離せない」と屋敷が語るその漫画の不気味さに、嶋佐と宮田もどんどん引き込まれていく。
【コメント】
■屋敷裕政
今までは芸人やいろんな方が集まって、好きな漫画の話をするという構成だったのが、急に漫画家である先生ご本人がいらっしゃったことで、今までと違ったエッセンスが加わったなと感じました。正直途中、「全然違う番組みたいだな」と思いました(笑)。もっといろいろお聞きしたいという気持ちにもなりましたし、すごく楽しかったです。
■嶋佐和也
僕が読んだことのない漫画を皆さんがプレゼンしてくれて、「読んでみたい！」と強く思いました。そして何と言っても、スペシャルゲストの板垣先生のご登場が印象的でした。僕は学生時代にリアルタイムで『刃牙』を読んでいて、僕ら世代の男はもう(『刃牙』が)人格形成の一部になってますから。こんなにお話させていただく機会はないと思うので、直接お目にかかれて本当にうれしかったですし、(先生からは)貴重お話をたくさん聞かせていただきました。
■宮田俊哉
自分の好きな作品や好きなキャラクターについて熱く語ることができ、まだ知らなかった作品もたくさん知ることができました。何より板垣先生と同じソファーに座ってるんだって、緊張しました(笑)。そんな機会無いじゃないですか。貴重な経験もできて楽しかったです。
■えなこ
これまで4回出演させていただき、毎回好きな漫画のお話をさせてもらって気付いたんですけど、ちょっとテーマが明るすぎます(笑)。陰の者として次は私が闇を持ち込みたいと思います。また今回は、板垣先生も来てくださってすごく楽しかったです。
■板垣恵介
僕は芸能界の人間ではないので、番組を盛り上げる役割を担わなくてよくて、純粋に聞かれたことに答えるだけだったので気が楽でした。本当に楽しませていただきました。
