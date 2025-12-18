“”アジア人への差別ポーズ”…ミス・フィンランド「つり目」投稿に批判殺到…「反移民政策」右派政党の国会議員らも次々アップ　

2025年の「ミス・フィンランド」に選ばれた女性がSNSに投稿したポーズが大炎上、騒動は政界にまで拡大している。

アジア人への差別とされる“つり目ポーズ”

問題となったのがこちら。

女性が目尻を指で引き上げ、“つり目ポーズ”をとった写真だ。

口元は笑っているようにも見え、その下にはフィンランド語で“中国人と一緒に食事”と記されていた。

欧米などでは、アジア人への差別とされる“つり目ポーズ”。

瞬く間にSNSで拡散し、批判が殺到した。

女性は騒動を受け、現地メディアに対し…。

「激しい頭痛がしたため、こめかみをもんで目を伸ばしていました」と釈明し、その後、自身のSNSで謝罪。

「私の行動が多くの方々に不快感を与えたことは重々承知しており、深くお詫び申し上げます。決して私の意図したものではありませんでした」

価値観に反したとして、「ミス・フィンランド」が取り消される事態に。

国会議員らも“つり目ポーズ”

しかし、影響は拡大…。

今度はフィンランドの国会議員らが、“つり目ポーズ”の写真や動画を次々とアップした。

フィンランドの国会議員：

女王の王冠は剥奪され、彼女のキャリアは台無しになった。

現地メディアによると、投稿したのは連立与党の一角をなす反移民政策を掲げる政党に所属する議員で、“ミス剥奪は厳しすぎる”と訴えているという。

こうした投稿を、フィンランドのオルポ首相は批判。

フィンランド ペッテリ・オルポ首相：

議員は品位ある行動の模範を示すべきであり、これらの写真はそれに反する。

議員らの処分については、所属政党に委ねることになったという。

政界の中枢まで巻き込む事態に発展した、“つり目ポーズ”騒動。

日本のフィンランド大使館も公式Xで声明を発表した。

「政府は平等と差別撤廃を推進し人種差別と闘うことに尽力しています」

