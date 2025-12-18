竹内涼真（32）と町田啓太（35）が17日、都内で、ダブル主演するNetflix映画「10DANCE（テンダンス）」の配信記念イベントに登場した。男性同士の愛とダンスの物語。約8年ぶりの共演となる。18日からNetflixで世界独占配信される。

「このBLがやばい！2019」を受賞した同名漫画が原作。「10ダンス」は10種目で競う過酷な競技ダンスで、竹内はラテンダンス日本チャンピオンの鈴木信也を演じた。「人生をかけて、自分の体すべてをかけて臨まないと成功しないだろうなと、企画書を見て分かった」と覚悟して引き受け、初挑戦の社交ダンスに約1年間取り組んだ。

鈴木を10ダンスの世界に誘う杉木信也役の町田は、プロダンサーの道をあきらめた経験がある。「昇華しきれなかった思いを少しは昇華できるかもしれないとか、最終的には自分のために受けた」と言い、「全てを注いだ。愛に飢えてるなと思ったら見てほしい」と感慨深げ。竹内も「ダンスはこんなに目に見えないエネルギーを交換しているんだと、やってみて分かった。世界中の皆さまに届いて、どんどん羽ばたいてくれたら」と話した。大友啓史監督（59）も出席した。