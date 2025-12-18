お笑い芸人でタレントのはなわによるYouTubeチャンネルが12月15日に更新。関西万博にも展示されて人気を博した、最新型ミライ人間洗濯機を紹介した。

動画の冒頭ではなわは大阪·道頓堀クリスタルホテルIIIに来ていることを報告。こちらには、2025年・大阪の関西万博で話題になった世界に一台限りのミライ人間洗濯機が置かれているという。

ミライ人間洗濯機とはファインバブル技術とセンサー制御を融合した心と体を整える未来型入浴装置。株式会社サイエンスが2025年の大阪·関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて出展した。座るだけで全身洗浄と生体データの測定が可能になっているそうだ。

はなわ曰くミライ人間洗濯機がYouTubeで紹介されるのは初めてとのこと。15分入るだけで頭から足の指先までピカピカになるという。値段はだいたい超高級車1台分だそうだ。

はなわは実際にミライ人間洗濯機を味わってみることに。中に入っているだけで自動的に体を洗浄してくれるというだけあって、シンプルに生きたいと考える人には夢のような機械じゃないだろうか。機械の中では映像と音楽が心地よさを演出し、お湯の温かさも手伝って、はなわは「眠くなってきた」などと言いながら、至福の時間を過ごした。機械を出た後、はなわのトレードマークであるツノもしっかりと洗われていた、角度を失っていた。

体の汚れは泡の力で落とすという。体験を終えて、はなわは「初めて体験させていただきましたけど、スゴいな」とその力を絶賛していた。

道頓堀クリスタルホテルIIIに行けば「誰でも体験できる」という。サウナも常設されているので、仲間と行っても楽しむことができるだろう。はなわも「ぜひみなさまも体験してみてはいかがでしょうか？」と呼びかけていた。コメント欄には「疲れてる時良さげ」「すごく良さそう＾＾」「洗ってもらいたい 人生の汚点も全て洗い流してくれ」などの声が寄せられている。

（文＝よーちゃん）