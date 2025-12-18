元日本代表DF内田篤人やスペインのレジェンドFWラウール・ゴンザレスらを擁してチャンピオンズリーグで上位を争っていたことが遠い過去のように思えるが、ドイツの名門シャルケは復活できるだろうか。



かつてはブンデスリーガで上位を争うチームだったが、近年は思うような結果が出てこなかった。ブンデスでも下位に沈むシーズンが増え、2020-21シーズンには18位に沈んでついに2部降格。1シーズンで1部復帰を果たしたものの、2022-23シーズンには17位に沈んでまた2部に降格することに。





そこからは2部での戦いが続いていて、2023-24シーズンは2部で10位、昨季は14位と3部降格を心配しなければならない位置まで沈んだ。しかし今季はここまで12勝1分3敗と安定した戦いで勝ち点37を稼ぎ、2部で首位に立っている。元よりシャルケは熱狂的ファンを抱えるクラブとして有名だが、独『Bild』は再びの1部復帰へシャルケファンが大盛り上がりだと現状を伝えている。今月5日にはアウェイでデュッセルドルフと対戦して2-0の勝利を収めたが、同メディアはアウェイでの戦いにも関わらずシャルケのサポーターが2万5000人も集まったと伝えている。まずは1部復帰、そして1部に安定して残留できるようにしなければならない。まだ道半ばだが、今季シャルケはこのまま1部復帰を決められるか。