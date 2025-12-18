全国高校駅伝大会に出場する「鎮西学院高校 男子陸上部」。

目指すは、県高校記録の更新と初めての入賞です。

全国高校駅伝に3年連続18回目の出場を決めた「鎮西学院高校 男子陸上部」。

県内の強豪校の1つで、卒業生の中には箱根駅伝に出場したランナーも数多くいます。

10月に行われた県高校駅伝は、初優勝を狙う「長崎日大」と一騎打ちのレース展開に…。

序盤は接戦となり、4区まではわずか1秒差で長崎日大がリード。

しかしレースは、後半の3区間で鎮西学院が底力を発揮。

5区から7区までのランナーが区間賞を獲得して後続を引き離し、3連覇を成し遂げました。

県大会でエース区間の1区を走ったのは、3年生の内田 涼太選手。

普段は、5000mが専門。ラストスパートの粘り強さが強みです。

1年生から駅伝メンバーに選ばれていて、高校生生活最終学年の今年は、国民スポーツ大会やインターハイにも出場。

全国の舞台を経験しました。

しかし 今回の県大会は、“区間2位” という悔しさの残る結果に。

（内田 涼太選手(3年)）

「駅伝の1区はチームの流れを決めていくような区間。エースとしての仕事ができなかったので、結構 悔しかった」

小学3年生の時に体力づくりのために陸上を始めた内田選手は、西諌早中学3年の時、県中学駅伝でアンカーとして優勝に貢献しました。

中学時代の後輩で、現在もチームメイトである2年の百田 好希選手は…

（百田 好希選手(2年)）

「国体で13分を出して、大事なレースの時にちゃんと走ってくれる尊敬できる先輩」

また 今年のメンバーでポイントとなるのは、2人の1年生ルーキーです。

（入江 初舟 監督）

「1年生の古子、江口。この2人の大きな成長が、今回の好記録に繋がっている」

県大会で5区を走った江口 優 選手と、アンカーを任された古子 璃陽翔(りひと) 選手。

初の高校駅伝で、江口選手は区間新記録の快走。

古子選手も区間賞の走りを見せました。

（古子 璃陽翔 選手(1年)）

「ラストは勝ちきれるペースで終盤まで行くことができて、とてもいいレースだった」

（江口 優 選手(1年)）

「ほかの人が何しようと、自分のペースでいこうと思った。しっかり自分の走りをして次の人に繋げようと思う」

2人は今年10月沖縄で行われた「九州高校新人大会」の1500mに出場。

江口選手が2位、古子選手は7位という上位の成績を収めました。

クラスメートであり、ライバル関係にもある2人。切磋琢磨し、お互いを高め合う存在です。

今年の鎮西学院は “若いチーム”。入江監督は、ここまでよく成長してくれたと話します。

（入江 初舟 監督）

「1年生から大黒柱であったような選手が卒業し、勝負の年、我慢の年だったが、(県大会で)コースレコードが出せるくらいの良い記録が出せたのは、本当に成長を感じた1年だった」

20年以上続く伝統的な夏の雲仙や、大分合宿を今年も慣行。

15キロのペース走や1キロ10本の走りこみなどを行い、持久力とスピードを高めてきました。

チームのスローガンは「全員駅伝 全員主役」。

目指すは…

（内田 涼太選手(3年)）

「都大路入賞と県記録更新。今年は自分が最後の代になるので、しっかり自分から県記録に近づけるような走りをして、全員で県記録と入賞をつかみ取りたい」

（部員）

「都大路、絶対入賞するぞ！」

冬の都大路、女子の県代表は、7年連続31回目の出場となる「諫早」です。

全国高校駅伝は、男女ともに12月21日京都市で行われます。