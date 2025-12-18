新刊『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、中学生の親御さんにも知っておいてほしい、推薦入試からみた子どもを育てるときに本当に大切なことについて解説します。

「何をしたか」ではなく、「なぜそれをしたのか」

私たちはこれまで、実際に大学に合格した生徒の志望理由書を集め、どんな子が合格しているのかを徹底的に分析してきました。その中で、合格者はいくつかの『合格者の共通点』があることがわかっています。

その1つが、「信念があるかどうか」です。「信念」というと抽象的でわかりづらいかもしれませんが、一言で言えば「なぜそれをしたのか」を明確に説明できるかどうかという話です。

総合型選抜（旧AO入試）や推薦入試では、課外活動やボランティアの経験をアピールする生徒が多くいます。

たとえば、「地域の清掃活動を続けてきました」「留学生との交流イベントを企画しました」といったものです。

こうした活動自体は素晴らしいものですが、しかし、それだけではなかなか評価されません。

大学が本当に見たいのは“その行動の背景”です。「なぜ、それをやりたいと思ったのですか？」この質問に対して、しっかりと自分の言葉で答えられる生徒は意外と少ないのです。

多くの生徒が、活動内容や成果を語ることには慣れています。でも、「なぜ自分はそれをやったのか」「どんな価値観が根底にあったのか」と聞かれると、急に言葉が止まってしまう。

つまり、“行動の理由＝信念”が語れないと、大学はその活動を「表面的な実績」としてしか見てくれません。

「信念」を語れる人は、行動に“軸”がある

一方で、合格している学生には共通して“軸”があります。

彼らは必ずと言っていいほど、「自分はこういう価値観で生きている」「これだけは譲れない」という信念を持っています。

「地域の高齢者と話すのが好きだった。孤独を感じる人を減らしたいと思った」

「母が看護師として働く姿を見て、人を支える仕事の尊さを感じた」

「自分の家が災害で被災した経験から、防災を学びたいと思った」

このように、行動の“きっかけ”や“想い”が言語化されていると、その人の言葉には説得力が生まれます。大学の先生たちは、「この学生は、なぜ学びたいのか」「どんな原体験があるのか」を見抜いています。

つまり、信念を持つというのは、“行動の理由を語れる人間になる”ということなのです。

信念は「親の背中」から伝わる

そして、この信念は、実は家庭環境の影響を大きく受けています。私たちがこれまで分析してきた中でも、「なぜそう思うのか」を語れる学生の多くは、親が自分の仕事や生き方を語ってきた家庭で育っています。

「父さんな、この会社でこういうことをして、こういう人たちを支えているんだ」

「お母さんは、毎日こういう思いで仕事をしているんだ」

こうした“価値観の共有”が家庭の中で自然に行われていると、子どもは「自分も何のために行動するのか」を考えるようになります。

逆に、親が「とにかく成績を上げなさい」「いい大学に行きなさい」とだけ言っている家庭では、目的が“外発的（他人軸）”になりやすく、子どもの中に信念が育ちにくい傾向があります。

信念を育てる家庭とは、「結果」ではなく「理由」を語る家庭です。そして、親が自分の信念を持って生きている姿を見せることが、何よりの教育になります。

どれだけ実績があっても、「なぜそれをやったのか」「何を大切にしているのか」を語れなければ、大学はあなたを評価しません。

逆に、明確な信念を持ち、それを自分の言葉で伝えられる人は、たとえ実績が小さくても評価されます。これを意識する必要があるわけですね。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）