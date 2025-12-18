¡ÖµðÂçÎÏ»Î¡×¤¬Î¾¹ñ±Ø¡¦¸¸¤Î¥Ûー¥à¤Ë¹ßÎ×¡ÖÅÅ¼Ö¤òÁÇ¼ê¤Ç»ß¤á¤ÆÇ¤òµß¤Ã¤¿!?¡×SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀPS5¤Î²°³°¹¹ð¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡×
JRÎ¾¹ñ±Ø¤ËÆÍÇ¡¡ØµðÂçÎÏ»Î¡Ù¤¬¸½¤ì¡¢ÅÅ¼Ö¤òÁÇ¼ê¤Ç»ß¤á¤ÆÇ¤òµß¤¦¨¡¨¡¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ç1000ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡©¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂçÎÏ»Î¤¬ÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÇ¤òµß¤Ã¤¿¡ªSNS¤ÇÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¹ð¤ÎÁ´ËÆ¡Ê6ËçÌÜ¤«¤é/Á´14Ëç¡Ë
11·î8Æü¤«¤é14Æü¤Î¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤À¤±½Ð¸½¤·¤¿PlayStation 5¤Î²°³°¹¹ð¡ØËâ¿ÍÎÏ»Î¡¢¹ßÎ×¡£¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê¹ßSIE¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¡¢¹¹ðÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ê³ô¡ËÅÅÄÌ¡¦¡Ê³ô¡Ë¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤ÏÎ¾¹ñ±Ø¤Î¡Ö¸¸¤Î¥Ûー¥à¡×¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡ Î¾¹ñ±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ËµðÂç¥â¥Ë¥¿ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÆþÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖµðÂçËâ¿ÀÎÏ»Î¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²°³°¹¹ð¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
SIEÃ´Åö¼Ô¡§ PlayStation¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·µ¡¼ïPlayStation 5¡ÊPS5¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØIt Happens on PS5 ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢PS5¤Ê¤é¡£¡Ù¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤·¡¢¡Ö¸½¼Â¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢PS5¤Ê¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤ÇÆÈ¼«¤ÎÆÃÊÌ¤ÊOOH¡Ê²°³°¹¹ð¡Ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎ¾¹ñ±Ø¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ËÜ»Üºö¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤¼Î¾¹ñ±Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§¡ØIt Happens on PS5¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤º¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤¤É½¸½¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ¤ò½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÁêËÐ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦Î¾¹ñ±Ø¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤3ÈÖÀþ¥Ûー¥à¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ì½ê¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Î¾¹ñ±Ø¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ûー¥à¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§3ÈÖÀþ¤Ï¡Ö¸¸¤Î¥Ûー¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µðÂç¤ÊLED¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬´ë²è°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°ÂÁ´ÌÌ¤ä±¿ÍÑÌÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖÎÏ»Î¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§¡ÖÎ¾¹ñ±Ø¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜ¤é¤·¤µ¡×¤È¡ÖPS5¤Ê¤é¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢µðÂç¤ÊÎÏ»Î¤¬±Ø¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ûー¥à¾å¤Ë¤Ï¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëµðÂçÎÏ»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤·¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§¤â¤È¤â¤È¥Ûー¥à¤Ë¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨¤äÎ¾¹ñ±ØÆÈ¼«¤Î±ØÌ¾É¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ËµðÂç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢±ØÌ¾É¸¤Ï¡ÖPlayStation±Ø¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¹¹ð¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê±é½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§±Ä¶ÈÍÑ¤ËÄÌ¾ï±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Ûー¥à¤ËÅÅ¼Ö¤¬ÆþÀþ¤¹¤ëºÝ¡¢¥â¥Ë¥¿ーÆâ¤Î¡ØËâ¿ÍÎÏ»Î¡Ù¤¬¡¢¥Ûー¥à¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¡ª²¼¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÄ¥¤ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆþÀþ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÎ¹µÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤òÄ©¤à¤Ê¤É¡¢ÎÏ»Î¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥æー¥â¥é¥¹¤Ê±ÇÁü¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ÈÖÀþ¡¦3ÈÖÀþ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¼ÖÎ¾¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Ûー¥à¤Ë¤¤¤ëÊý¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤À¤ê¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢1Æü¤Ë1²ó¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥ì¥¢±é½Ð¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§3ÈÖ¥Ûー¥à¤Ë¤ÏÊ¿Æü17»þ35Ê¬¤´¤í¡¢1Æü¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤ªµÒÍÍ¤ò¾è¤»¤Ê¤¤ÅÅ¼Ö¤¬ÆþÀþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡ÖÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µðÂçËâ¿ÍÎÏ»Î¤¬Î¾¼ê¤ÇÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤ò¡Ö»ß¤á¤¿¡×¸å¡¢ÎÏ»Î¤ÏÇ¤òÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î³°¤Ø¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼ÖÂÎ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤ÎÎÏ»Î¤¬¡¢ÎÏ¶È¤ÇÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ÏË×Æþ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤ï¤º¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¡ÖPlayStation 5¤é¤·¤¤¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤òºî¤ê¤À¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Öºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î±é½Ð¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¡Ö¿äÍý¹çÀï¡×µðÂçÎÏ»Î¤¬ÅÅ¼Ö¤ÈÆ°¤¤¬¹ç¤Ã¤¿Ìõ
¨¡¨¡ µðÂç¥â¥Ë¥¿ー¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀßÃÖ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§ÀßÃÖ¤·¤¿LED¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢²£18¥áー¥È¥ë¡ß½Ä2.5¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉµðÂç¤Ê¤â¤Î¤òÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦°ÂÁ´¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÂæºî¤ê¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¹½Â¤Àß·×¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤ÏÌó12»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ø¹½Æâ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¾ì½ê¤Î¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤ä°ÂÁ´¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎLED¹¹ðÀß±Ä¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¹©Äø¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÅÅ¼Ö¤ÎÆþÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ»Î¤òÆ°¤«¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÃÌ¤Ëþ¤ÎÃ±°Ì¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎÆþÀþ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¥â¥Ë¥¿ーÆâ¤Î±ÇÁü½ÐÎÏ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬²¡¤µ¤ì¡¢Ëâ¿ÍÎÏ»Î¤¬Æ°¤¤À¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±é½Ð¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆþÀþ¤òÀµ³Î¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¾å¤Ç¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¡¢¥»¥ó¥µー¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¾È¼ÍÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜÍÍ¤ÈÌÊÌ©¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§SNS¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÎ¢¤Ç¼êÆ°¤ÇÁàºî¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÂ¬¤ÎÅê¹Æ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÅÅ¼Ö¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤É¤³¤«¤é¡©
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§Åìµþ¥Éー¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë²£Éý¤¬125¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎµðÂç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤äÅÅ¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¾è¤êÊª¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëµðÂçOOH¡Ê²°³°¹¹ð¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Î¾¹ñ±Ø¤Î3ÈÖÀþ¤¬Éý¹¤¯»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö²£Ä¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÏ»Î¤¬ÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤ë±é½Ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÎÏ»Î¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§½é¼ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÏ»Î¤é¤·¤µ¤ÈPlayStation¤é¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÅö½é¡¢ÎÏ»Î¤ÏµðÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¹ñ±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÎÏ»Î¤â¤½¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µðÂç²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤áPlayStation¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ë¶á¤¤ÀÄ¤òÈ©¤Î¿§¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÎÏ»Î¤é¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤Ð¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ È¿¶Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
SIEÃ´Åö¼Ô¡§X¤òÃæ¿´¤ËSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤ª¤é¤ì¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹¹ð¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖPlayStation¤Î¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÄÌ¡¦¥¢¥¿¥ê¥Áー¥à¡§ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Þ¤ÇÂç¤¤¯È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡Ö¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢PlayStation¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¯¡¢ÀâÌÀÉÔÍ×¤Ç½Ö»þ¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë±é½Ð¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³È»¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀÐÌî»ÖÈÁ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È