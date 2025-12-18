【ロンドン＝横堀裕也】中国がロンドン中心部に「メガ大使館」を建設する計画の是非を巡り、英政府の判断が注目を集めている。

「スパイの巣窟」と化すことへの危惧から、計画は長らく承認されず、英中関係に影を落としてきた。関係改善を優先するスターマー首相は了承する方針とされ、その先の訪中を見据えている。

スターマー氏は今月上旬、外交をテーマにロンドン市内で行った演説で、トランプ米大統領やメルツ独首相による訪中予定を挙げ、中国との首脳外交の重要性を力説した。「私が昨年１１月に（ブラジルで）習近平（シージンピン）国家主席と会うまで、英中間で首脳レベルの会談は６年間にわたり皆無だ。ここまでの関与の欠如は衝撃的だ」と述べた。

スターマー氏が訪中すれば、英首相としては２０１８年のメイ氏以来となる。英紙ガーディアンは、英政府内では中国が解決を求める大使館問題で「ゴーサインを出すこと」が訪中の条件になるとみられていると報じた。英政府は、建設計画の承認期限を今月１０日から来年１月２０日まで延長したが、ロイター通信などは新期限までに承認することを前提に、スターマー氏が来年１月末の訪中を調整していると伝えている。

計画が浮上したのは１８年、中国政府が新たな大使館の移転先として、世界遺産「ロンドン塔」の目と鼻の先にある旧王立造幣局の跡地を民間企業から購入したことが発端だ。敷地面積は２ヘクタール以上と巨大で、中国の在外公館として欧州最大規模になる。

その規模から現地メディアでは「メガ大使館」「スーパー大使館」などと呼ばれ、金融街シティーの通信を支える光ファイバー網も付近を通ることから、安全保障上の懸念が指摘されてきた。計画は移転先自治体の理解を得られず、対中強硬姿勢を強めていた当時の保守党政権も反対の立場だった。

潮目が変わったのが、２４年の英国での政権交代だ。経済成長を重視する観点から中国との関係改善を模索する労働党のスターマー政権が発足すると、中国側は建設計画を再申請し、改めて承認を求めた。習氏もスターマー氏に対し、承認を直接要請していたとされる。

ただ、英情報機関・国家保安部（ＭＩ５）が１１月中旬、中国の情報機関が英国会議員らに接触を試み、「機密情報を入手しようとしている」と警戒を呼びかけるなど、国内では中国のスパイ活動への懸念が強まっている。野党も計画の撤廃を主張しており、政府が承認すれば激しい反発は避けられない情勢だ。