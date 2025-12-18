「人は見た目が9割」と、高級ブランドでスーツを仕立てたり、光沢感溢れる革靴で商談に臨んだりしていないだろうか？キーエンス史上初の3期連続全社1位のセールスを達成した筆者は、まったく別のアプローチでビジネスウエアを選んでいるという。営業パーソンの正しい服装とは？※本稿は、齋田真司『キーエンス 最強の働き方 新人からベテランまで、最短で成果を最大化するシンプルなルール』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

スーツを完璧に着こなすのが

常に正解とは限らない

仕事ができる営業パーソンといえば、スーツはビシッと折り目が付き、ワイシャツはパリッと糊が利き、靴はピカッと黒光りしている姿を想像されると思います。

実際、キーエンスの営業にもそういう見た目の人がたくさんいました。それはそれで評価に値します。

でも、ちょっと考えてみてください。

もしあなたが日々激務に追われ、上着はオフィスチェアの背もたれに掛けっぱなし、ワイシャツには汗がにじんでしわが寄り、毎日靴を磨く余裕などなかったとしたら。ビシッ、パリッ、ピカッとした営業担当者が目の前に現れたとき、どう感じるでしょうか。

「あちゃー、だらしない格好で対応して申し訳ないな。なんかムダに緊張してきた……」

きっと、心の中でそう呟くでしょう。

相手の状況に合わせて、違和感を与えないことを最優先に考える必要があります。アイテム別に見ていきます。

営業パーソンの正しい服装

スーツ、靴、ワイシャツの作法

私がこだわっていたのは、スーツの状態です。

クリーニングに出したてのパリッとしすぎたスーツは高級な腕時計と同様、違和感や反感の原因になる可能性があると考え、あえて多少ヨレッとした状態をキープするようにしていました。

