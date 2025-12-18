女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、昨季限りで第一線から退いた上田桃子（３９）が１０月に誕生した長男のお宮参りに行ったことを報告した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「お宮参り 先日家族で行ってきました！地元の友達家族も来てくれたんだけどこの日激寒風で速攻祈祷後写真館へ…笑 わざわざ来てくれたのに５分で帰ったね でもわざわざ来てくれてありがとう」と友人らを気遣った。

「まだ小さいから寒すぎて可哀想で。。。この日はキャディーさん夫婦にもらった帽子や優利ちゃんからもらったポンチョなどなどみんなからのお祝いの品を着て参拝へ」とつづり、優しい表情で我が子を見つめるショットを添えた。

「無事に産まれてきてくれた事、これから健康に育ってくれますようにと願いを込めて…まだまだ慣れない事も沢山あるけど、自分達のペースで日々を大切に過ごします」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お宮参りおめでとうございます」「着物姿も綺麗ですごく素敵です 優しい母の顔ですね」「すっかりママ顔になってますね」「お子様の健やかな成長を願ってます」「お着物とってもお似合いです！」「幸せそうすぎてホカホカするーーー」「一緒にママ業がんばるぞー」「誰かと思ったら桃子さんでした」「幸せ絶頂」「お母さんの優しい顔ですね」などのコメントが寄せられている。