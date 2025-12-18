クロちゃん、“過酷ロケ”でケガしても「生死に関わること以外はテレビ局に言わない」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49歳）が、12月15日に放送されたバラエティ番組「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。“過酷なロケ”への持論を語り、ケガをしても「生死に関わること以外は、テレビ局に言わないようにしてます」と明かした。
番組は今回、「過去から学ぶお笑いむかし話SP 今なら即アウト…笑いとコンプラを考える」と題し、大久保佳代子、ケンドーコバヤシ、くっきー！、インパルス板倉、クロちゃんが、“ゆるかった時代”のバラエティ番組について語る。
若い頃から過酷なロケに挑んできたクロちゃんは、これまでのヤバかったロケとして「ダチョウと24時間一緒に生活して、ダチョウが僕に求愛して卵を産むか？っていうロケ」「フィリピンにいる約170センチの巨大コウモリを捕まえに行くロケ」「日本一汚いトイレを掃除して、その便器を僕が舐めるロケ」など、次々とエピソードが飛び出していく。
クロちゃんは、そんなかつての過酷なロケ体験について「そのときの辛い経験が、いまの自分に役立ってるな、とは思いますね」と前向きにコメント。
そして「体鍛えてるから、ある程度はやってください」と、コンプラなどが厳しくなった今でも過酷なロケもOKの姿勢を見せ、「体張ることがなくなるとか、これやっちゃダメっていうのは、どうかな？ と思う。その中で『やっても別に大丈夫じゃん』っていうのがあると思うので。無くなってもらうのはイヤだな、と思いますね」と語る。
さらに、そうした過酷ロケでケガはしてないのか、との質問に「（ケガを）しても結構隠してますね」と回答。それは言うとオンエアがなくなってしまうからで、「生死に関わること以外は、テレビ局に言わないようにしてます」と話し、千鳥・大悟は「すごいね、クロちゃん。クロちゃんにテレビの未来はある」と感心した。
