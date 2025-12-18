リンツのサブスクが始動♡毎日1粒のご褒美が届く新習慣

創業180周年を迎えたスイス発プレミアムチョコレートブランド、リンツから、毎日を“チョコっと”特別にしてくれる新サービスが誕生しました。オンラインショップ限定でスタートする『リンツのご褒美サブスク』は、リンドールを愛するファンのためにチョコレートスペシャリストが監修。四季や月ごとのテーマに寄り添い、日常の中に小さな幸せを届けてくれます。忙しい毎日に、甘くとろけるご褒美時間をプラスしてみませんか♡

毎日1粒の特別なリンドール

『リンツのご褒美サブスク』は、日本の四季に合わせたシーズンテーマと、月ごと・1週間単位のコンセプトに基づき、その瞬間に最適なリンドールをセレクト。

冬は温かいドリンクとのマリアージュ、春は心身の変化に寄り添う味わいなど、季節ならではの楽しみ方を提案します。

12月はクリスマス、1月は新春バースデー、2月はバレンタインと、イベント気分を高めるテーマ設定も魅力です。※2026年6月以降のシーズンテーマは今後公開予定。

選べる2プランと追加オプション

リンドール 30Days トリートボックス

リンドール 30Days シェアセット

ライフスタイルに合わせて選べるのは2プラン。毎日1粒を30日分楽しめる「リンドール30Daysトリートボックス」月額4,280円（税込・送料込）と、シェアにも嬉しい「リンドール30Daysシェアセット」月額5,480円（税込・送料込）。

気軽に始めたい方には、16粒入りの「リンドールMyトリートセット」月額2,980円（税込・送料込）や、人気商品を組み合わせた「リンドールMyバラエティセット」月額3,480円（税込・送料込）も用意されています。

さらにミニプラリネやチョコウェイファーが届く追加オプションで、リンツの世界をより深く堪能できます。

初回限定キャンペーンも注目

サービス開始を記念し、初回お届け分は通常価格から10％OFF。さらに1月お届け分を申し込むと追加で10％OFFとなる嬉しい特典も。※2回目以降は通常価格となります。

お得に始められる今こそ、新しいチョコレート習慣をスタートするチャンスです。

毎日を甘く彩る、新しいご褒美



リンツのサブスクは、ただチョコレートが届くだけでなく、季節や気分に寄り添う“体験”を届けてくれるサービス。

忙しい日常の中で、箱を開ける瞬間や一粒を味わう時間が、心をふっとほどいてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人とシェアする楽しみも♡毎日が少し特別になる、新しい習慣をリンツと一緒に始めてみてはいかがでしょうか。