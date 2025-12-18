林家たい平、姉＆兄と“顔出し”3ショット「皆さん似てますね」「優しい空気が流れている」
落語家・林家たい平（61）が16日、「三兄弟」と題して自身のブログを更新。姉＆兄との“顔出し”きょうだい3ショットを披露した。
【写真】「皆さん似てますね」林家たい平が公開した姉＆兄との“顔出し”3ショット
たい平は「久しぶりの休みでした」と書き出し、「釣れない釣りに出かけようかなぁ とも思いました だって釣りに行ってる夢見てたから笑 でも蓄積している疲れを取ろうと思って 昼近くまでゴロゴロ お昼を食べて始動！ 秩父に行くことにしました お正月に向けてお客様に配るカレンダーなどを届ける為に」と、出身地である埼玉県秩父市に出かけたことを報告。
そこで「用事を済ませて帰ろうとすると姉、兄と3人揃いました」と明かし、「この間夜祭で会ったばかりなのになんだか懐かしい感じがして パチリ！」と“顔出し”きょうだい3ショットを披露した。
たい平は「全員60歳を過ぎましたが3人とも元気で仲良し！ 親に感謝です」とうれしそうにつづり、「夕景の秩父を後にしました」と地元にそびえ立つ橋の写真を添えた。
コメント欄には、「ご兄弟、皆さん似てますね。仲が良くて羨ましい」「三兄弟、仲良しで、笑顔が柔和で、そこには優しい空気が流れている感じがします」「たい平さんでも昼近くまでゴロゴロする日もあるのですねぇ むしろ安心しました」「故郷に帰る（行く）って心身共にリフレッシュしますよね」などの声が寄せられている。
