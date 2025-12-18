こども家庭庁の「令和６年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、青少年の98.2%が「インターネットを利用している」と回答したそうです。そのようななか、成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんは「スマホは、我々にまたとない利便性を与えてくれますが、同時に集中力を奪い、限りある受験生の勉強時間も奪っていきます」と警鐘を鳴らしています。そこで今回は、高橋さんの著書『スマホで受験に失敗する子どもたち』から、親子がスマホと上手く付き合っていく方法を一部ご紹介します。

【表】若者世代が情報収集の情報源にしているもの

リテラシーアップの最適教材は家庭にある「アレ」

「子どもの情報リテラシーを高めたいですが、保護者である私自身が詳しくなくて……。どうすればいいでしょうか」

講演先では、保護者にこのように言われることもよくあります。子ども達の場合は、リテラシーの授業や、講演を受けることで学んでいることが多いようです。

しかし見守る側の保護者も、リテラシーを高めていきたいですよね。では、保護者はどのようにリテラシーを高めていけばいいのでしょうか。

おすすめは、日々のニュースを教材として親子で話し合うことです。食事時などにテレビのニュースを見るのもいいですね。

若者世代は、ニュースをほとんど見ていません。私が大学の講義中に受講生を対象に調査し、情報収集の情報源にしているものをすべて挙げてもらったところ、以下のようになりました。対象は１、２年生を中心とした２７２名で、男女比はほぼ半々です。

つまり、ＳＮＳを情報源にしているのは８割以上に上る一方で、何らかのニュースを積極的に得ている割合は４人に１人に留まるのです。

しかも見ているニュースのほとんどはネットニュースなので、興味がないニュースは全く読んでいない可能性が高いと考えられます。

同じタイプの事件が続く理由

炎上事件が続いていた２０１３年頃、ある専門学校での講演内で、有名な炎上事件を取り上げたことがあります。「ローソンアイスケース事件（*1）」として知られる、ローソンのアイスケースの中にスタッフが寝転んだ写真がFacebookに投稿された事件です。炎上事件の先駆けとなった事件でもあり、「不衛生」と大炎上したので、覚えている方は多いでしょう。

当時、日々ありとあらゆるメディアを騒がせている有名な事件だったので、当然知っているものと思い込んでいました。写真を示したあと、「みんな知っているよね」と聞いたのですが、なんと「知らない」と首を振った生徒が何人もいたのには驚きました。ニュースを見ないため、どれほど話題になっていても、彼らには届いていなかったのです。

若者はニュースを見ないので、このように、大人世代はニュース経由で食傷気味なほど見ている情報でも、全く知らないことがあります。

炎上事件や闇バイト事件など、全く同じタイプの事件が続くことを不思議に思ったことはありませんか。少しでもニュースを聞きかじっていれば、「回転寿司に唾液を付けるなどの迷惑行為をして撮影、ＳＮＳに投稿すると炎上してしまう。炎上したら実名をさらされ、学校に通えなくなってしまう。デジタルタトゥーになるから、絶対にやめよう」ということは分かるはずです。



ところが同じタイプの事件が続く理由は、ニュースを見ていないからだったのです。炎上事件が続いていること、どのようなことをすればどんな目に遭うかを知らないからこそ、新しく事件を起こしてしまっていたのです。

もしニュースを見聞きしていれば、自分がやろうとしていることがどれほどまずいことなのか気付けたでしょう。しかし全く見ていないため、気付くことができませんでした。このことからも、ニュースを見る大切さは分かっていただけるかと思います。

大学の講義内で聞いた時も、学生から「ニュースはＳＮＳで流れてくるもので十分。あえてニュースサイトを見る理由が分からない」と言われたことがあるほどです。ＳＮＳでピックアップされるニュースには偏りが大きく、若者が巻き込まれる事件やトラブルなどリテラシーの教材になりそうなものはまず流れてこないのですが、そのような認識なのです。

ただ、事件やトラブルはある程度流行のようなものがあり、似たものが続く傾向にあります。頻発している事件やトラブルに関しては警戒し、対策をするに越したことはないのです。若者はニュースを見ないものと考え、保護者が代わりにニュースを視聴して、気になるものに関しては口頭でシェアをするというのが、一番効率が良いのではないでしょうか。

面と向かって言われたことは意識に留まりやすく、少なくとも聞いたことによって「もしかしてこれもこの間聞いたあのニュースと同じかも。気をつけた方がいいのでは」と思いやすくなる効果があります。

子どもとの間で取り上げるべきニュース

子どもとの間で取り上げるべきニュースは、たとえば以下のようになるのではないでしょうか。

子どもと同世代、近い世代の巻き込まれた事件やトラブル

子どもが利用しているアプリ、同世代が利用しているアプリ関連のトラブル

世代関係なくネット・ＳＮＳがらみで起きている大きな事件やトラブル

その際、子どもと話し合う中で、「どういう使い方をするとこんな危ない目にあうのか」「どうすれば巻き込まれずに済むのか」などについて話し合っておくといいでしょう。

安全な使い方やトラブル対策について調べて、子どもに伝えられるとなおいいですね。

なお、Ｚ世代（１９９０年代中盤以降から２０１０年代前半に生まれた世代）が特に巻き込まれやすい事件やトラブルは、性被害や誘拐、自画撮り被害、誹謗中傷、ネットいじめ、個人情報流出、投資や副業等の金銭関係の被害、闇バイトなどです。

ＳＮＳの投稿や広告、知り合った相手から騙されて呼び出され、性被害を受けたり、騙されて裸の写真を送らされたりしています。誹謗中傷やネットいじめなどに巻き込まれることもあります。個人情報管理が甘く、ストーカー被害につながったり、待ち伏せされたり、炎上してさらされることもあります。儲け話、投資話などに興味がある世代であり、高額バイトといううたい文句に騙されて、ＳＮＳ経由で闇バイトや副業詐欺、投資詐欺などに引っかかっています。

このようなことは毎日報じられるニュースで分かります。この意味からも、子どもの安全のために、親子でニュースを見るべきなのです。

スマホのルールを守らなかったらどうすべきか？

ルールを決めることは大切ですが、決めた後に問題になるのが、「子どもがルールを守らない」というものです。このような時はどうすればいいのでしょうか。

ニフティキッズの小中学生のスマホ事情に関する調査（*2）（２０１８年）によると、スマホを使う条件として、約８割が「あらかじめ利用についてのルールを作った」と回答しています。自分の部屋には持ち込まない、リビングで使うなどの「スマホを使う場所についてのルール」、＊時以降禁止、１日＊時間までなどの「スマホを使う時間についてのルール」、課金はしない、勝手にアプリをダウンロードしないなどの「アプリの使い方についてのルール」、テスト前は親に預ける、宿題などやることが終わってからなどの「その他の使い方についてのルール」がほとんどでした。

８割弱の子どもが最初に約束したルールをしっかり守っており、理由は以下のようになっていました。

・親のお金で使わせてもらっているから当然

・守らないと没収されてしまうから

・ルールを守らないと気持ち悪いから

・学校でスマホの危険性を学んだから

・親に制限されているから

事前にスマホの危険性をしっかり伝えたり、あらかじめ制限機能で制限するほか、親のお金で使わせてもらっているという意識を徹底したり、守らないと没収などのペナルティが明確にあれば守れるというわけです。

ガンホー・オンライン・エンターテイメントの調査（*3）（２０２０年）によると、親子間で約束がある割合は91％に上ります。

そのうち、約束を破った時のペナルティがある割合は48％と約半数でした。約束だけという家庭もあるということですね。約束は破らないならばいいのですが、破ってしまう子もいます。

ペナルティを破った場合

では、ペナルティを破った場合、どうしているのでしょうか。「ペナルティを行った」が62％であり、「そもそも約束を守っているのでペナルティを行う機会がない」が32％と、きちんと実施している割合が高いようです。「設定したものの、ペナルティを行わなかった」は６％に過ぎませんでした。

気になるペナルティの具体的な内容ですが、「使用禁止」「携帯没収」と「使わせない系」の二つがほとんどでした。それ以外には、少数ですが、「使用時間の短縮」「小遣い減額・なし」「制限（約束）を厳しくする」「家事の手伝い」などが挙げられました。

ペナルティの決め方は、約束・ルールの決め方と同じです。親子で話し合って、納得の上で決めるべきです。

調査では「使用禁止」「携帯没収」と「使わせない系」がほとんどでしたが、既にかなり依存症が進んでしまっている場合、子どもによってはキレて、暴力行為等につながってしまうことがあります。そのような場合は、問答無用で取り上げるのではなく、子どもの意見も聞いてあげるようにしましょう。そして、ルールを守れなかった時はその後の対処が大切です。

「なぜルールを守れなかったんだろう。どうすれば守れるかな」

と子どもに問いかけてみてください。

「塾で夜遅くなるのに、帰りの時間には既に制限時間になっている」「課金なしの約束だったけれど、使い始めたら課金したくなった」など、そもそもルール自体に欠陥があったり、利用状況が変わってルールを見直すべきだったりすることもあります。

どうしても、もっと使いたくなってしまうのであれば、制限機能で使えなくしたり、端末を預かって目に触れないようにするなど、使えない仕組み、使いたくならない仕組みを導入するのもいいでしょう。

理由を明らかにして、ルールを守りやすくする仕組みを作ることで、守れるようになるのではないでしょうか。

受験生の場合は、ルールを守ることが受験成功につながるという基本を押さえ、改めてルールを守る大切さを考え直すことで、意識が変わってくるかもしれません。

※本稿は、『スマホで受験に失敗する子どもたち』（講談社）の一部を再編集したものです。