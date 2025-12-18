【仮名遣いクイズ】「津津浦浦」は「つ」と「づ」、正しくはどっち？ 「つつうらうら」「つづうらうら」？
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「津津浦浦」の読み方もその一つ。あなたは「つつうらうら」と「つづうらうら」、どちらの読み方になるのか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解は「づ」でした。
▼解説
元の音「つ」が続くことで濁った音に変わる、連呼（音が続く場合）に近い形式であるためです。
※出典：文化庁「仮名遣いルール」
(文:All About ニュース編集部)
本記事では、クイズ形式で表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
問題：つ（ ）うらうら（ ）に入る仮名は、「つ」と「づ」どっちでしょう？
↓
↓
↓
↓
↓
正解は「づ」
正解は「づ」でした。
▼解説
元の音「つ」が続くことで濁った音に変わる、連呼（音が続く場合）に近い形式であるためです。
覚え方のヒント「津津浦浦」は全国の港や海岸、つまり全国の至る所という意味です。一般的には「つつうらうら」と「つ」で読むことが多いようですが、文化庁の資料によると「つづうらうら」と「づ」を使用するようです。「つづく」と同様に、連呼パターンとして「づ」を使うと整理すると覚えやすいでしょう。
※出典：文化庁「仮名遣いルール」
(文:All About ニュース編集部)