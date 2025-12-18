ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１７ドル台半ばでの推移となっている。ロンドン時間には戻り売りが優勢となり、１．１７ドル台前半まで下落する場面が見られたものの、ＮＹ時間に入って再びドル安が優勢となったことで、ユーロドルも買い戻されている。



明日はＥＣＢ理事会が予定されており据え置きが確実視されている。利下げサイクルは終了との見方も広まる中、ＥＣＢの次の行動に市場は注目している。当面は据え置きと見られており、短期金融市場でも来年中の金利の変動はなしで織り込んでいる。



シュナーベルＥＣＢ専務理事が、次の行動は「利上げ」になる可能性があると発言していたが、市場ではＥＣＢがその見方を否定するようであれば、ユーロは下落する可能性があるとの見方も出ている。シュナーベル理事の発言は為替市場と金利市場に大きな反響を呼んだ。



明日、シュナーベル理事が少数派であることが明らかになり、ユーロ圏の成長予測が十分に上方修正されなければ、ユーロは下落する可能性があると述べている。



EUR/USD 1.1744 EUR/JPY 182.77 EUR/GBP 0.8780



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

