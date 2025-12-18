ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１６２ドル安 シカゴ日経平均先物は４万９１４０円
NY株式17日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均 47952.03（-162.23 -0.34%）
ナスダック 22754.82（-356.64 -1.54%）
CME日経平均先物 49140（大証終比：-570 -1.16%）
欧州株式17日終値
英FT100 9774.32（+89.53 +0.92%）
独DAX 23960.59（-116.28 -0.48%）
仏CAC40 8086.05（-20.11 -0.25%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.004）
10年債 4.151（+0.006）
30年債 4.829（+0.016）
期待インフレ率 2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.864（+0.019）
英 国 4.475（-0.043）
カナダ 3.420（+0.023）
豪 州 4.747（+0.020）
日 本 1.967（+0.015）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.31（+1.04 +1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4367.30（+35.00 +0.81%）
ビットコイン（ドル）
85637.50（-2111.45 -2.41%）
（円建・参考値）
1333万0333円（-328668 -2.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
