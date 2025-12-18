NY株式17日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均　　　47952.03（-162.23　-0.34%）
ナスダック　　　22754.82（-356.64　-1.54%）
CME日経平均先物　49140（大証終比：-570　-1.16%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9774.32（+89.53　+0.92%）
独DAX　 23960.59（-116.28　-0.48%）
仏CAC40　 8086.05（-20.11　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.004）
10年債　 　4.151（+0.006）
30年債　 　4.829（+0.016）
期待インフレ率　 　2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.864（+0.019）
英　国　　4.475（-0.043）
カナダ　　3.420（+0.023）
豪　州　　4.747（+0.020）
日　本　　1.967（+0.015）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.31（+1.04　+1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4367.30（+35.00　+0.81%）

ビットコイン（ドル）
85637.50（-2111.45　-2.41%）
（円建・参考値）
1333万0333円（-328668　-2.41%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ