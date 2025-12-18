※経済指標

【米国】

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 -127.4万（4億2442万）

ガソリン ＋480.8万（2億2563万）

留出油 +171.2万（1億1850万）

（クッシング地区）

原油 -74.2万（2086万）

（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.798％（WI：4.799％）

応札倍率 2.67倍（前回：2.41倍）



＊ベッセント財務長官

ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長のＦＲＢ議長への起用に対する懸念は荒唐無稽だと述べた。ハセット氏は卓越した資格を有し、独自の見解を持っているとも語った。



＊ウォラーＦＲＢ理事

・米金利は中立水準よりも０．５０－１．００％高い。

・ＦＲＢは着実に利下げ可能。急ぐ必要はなし。

・トランプ大統領にＦＲＢの独立性の重要性を強調する。

・米雇用の伸びはゼロに近い。

・労働市場は非常に軟調。

・生産性の伸びにより２６年は雇用状況が改善する可能性。

・インフレは２％前後でほぼ安定。

・インフレの再加速は予想しない。

・労働市場対策でＦＲＢが劇的な措置を取る必要なし。

・関税が雇用減少の原因である証拠は見当たらない。

・ＦＲＢは依然として米国民への説明責任を負っている。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・ＧＤＰの伸びは堅調。２６年も継続と見る。

・微妙な判断だが、雇用よりインフレの方が懸念材料。

・経済のさらなる成長が雇用市場への圧力を緩和を期待。

・ＦＲＢの政策は構造的な雇用変化には効果的でない。

