ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油 -127.4万（4億2442万）
ガソリン ＋480.8万（2億2563万）
留出油 +171.2万（1億1850万）
（クッシング地区）
原油 -74.2万（2086万）
（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.798％（WI：4.799％）
応札倍率 2.67倍（前回：2.41倍）
＊ベッセント財務長官
ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長のＦＲＢ議長への起用に対する懸念は荒唐無稽だと述べた。ハセット氏は卓越した資格を有し、独自の見解を持っているとも語った。
＊ウォラーＦＲＢ理事
・米金利は中立水準よりも０．５０－１．００％高い。
・ＦＲＢは着実に利下げ可能。急ぐ必要はなし。
・トランプ大統領にＦＲＢの独立性の重要性を強調する。
・米雇用の伸びはゼロに近い。
・労働市場は非常に軟調。
・生産性の伸びにより２６年は雇用状況が改善する可能性。
・インフレは２％前後でほぼ安定。
・インフレの再加速は予想しない。
・労働市場対策でＦＲＢが劇的な措置を取る必要なし。
・関税が雇用減少の原因である証拠は見当たらない。
・ＦＲＢは依然として米国民への説明責任を負っている。
＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・ＧＤＰの伸びは堅調。２６年も継続と見る。
・微妙な判断だが、雇用よりインフレの方が懸念材料。
・経済のさらなる成長が雇用市場への圧力を緩和を期待。
・ＦＲＢの政策は構造的な雇用変化には効果的でない。
【米国】
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油 -127.4万（4億2442万）
ガソリン ＋480.8万（2億2563万）
留出油 +171.2万（1億1850万）
（クッシング地区）
原油 -74.2万（2086万）
（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊米２０年債入札結果
最高落札利回り 4.798％（WI：4.799％）
応札倍率 2.67倍（前回：2.41倍）
＊ベッセント財務長官
ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長のＦＲＢ議長への起用に対する懸念は荒唐無稽だと述べた。ハセット氏は卓越した資格を有し、独自の見解を持っているとも語った。
＊ウォラーＦＲＢ理事
・米金利は中立水準よりも０．５０－１．００％高い。
・ＦＲＢは着実に利下げ可能。急ぐ必要はなし。
・トランプ大統領にＦＲＢの独立性の重要性を強調する。
・米雇用の伸びはゼロに近い。
・労働市場は非常に軟調。
・生産性の伸びにより２６年は雇用状況が改善する可能性。
・インフレは２％前後でほぼ安定。
・インフレの再加速は予想しない。
・労働市場対策でＦＲＢが劇的な措置を取る必要なし。
・関税が雇用減少の原因である証拠は見当たらない。
・ＦＲＢは依然として米国民への説明責任を負っている。
＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・ＧＤＰの伸びは堅調。２６年も継続と見る。
・微妙な判断だが、雇用よりインフレの方が懸念材料。
・経済のさらなる成長が雇用市場への圧力を緩和を期待。
・ＦＲＢの政策は構造的な雇用変化には効果的でない。