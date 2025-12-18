ダウ平均は下落 ＩＴ・ハイテク株に再び売り ナスダックは大幅安＝米国株概況
NY株式17日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 47885.97（-228.29 -0.47%）
S＆P500 6721.43（-78.83 -1.16%）
ナスダック 22693.32（-418.14 -1.81%）
CME日経平均先物 49215（大証終比：-495 -1.01%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下落の一方、ナスダックは大幅安となった。ダウ平均は上げて始まったものの、動きが一巡すると伸び悩む展開。
ＡＩ関連を始め、ＩＴ・ハイテク株に再び売りが強まり下げを主導。オラクル＜ORCL＞がミシガン州で進めている１００億ドル規模の超大型データセンター建設プロジェクトについて、ブルー・アウルが出資を見送ると伝わったことも雰囲気を圧迫していた模様。
投資家が新たに公表された米経済指標を見極める中、前日は１１月の米雇用統計が発表され、まちまちの内容となっていた。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を上回ったものの失業率は上昇。労働市場の減速は示されたものの、一部からは、ＦＲＢの早期利下げを裏付ける弱い数字が出るのではとの期待も出ており、そこまでの弱さではなかった。
ＦＲＢの早期利下げ期待を後押しするには至らず、短期金融市場では１月ＦＯＭＣでの利下げ確率は２０％程度で推移に留まっている。一方、ＦＲＢが利下げを一時停止するのではとの懸念も一部からは出ているようだ。
市場は明日の１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目しているが、総合指数で３．１％、コア指数で３．０％が見込まれている。予想通りであれば、ＦＲＢの目標からはまだ乖離があり、早期利下げ期待は高まりそうにない。
一部からは、「経済は以前から減速しており、市場には多くの期待があったが、今回のデータはその期待をほぼ打ち砕いた。いまは株式の比重を高める時期ではなく、年末に向けてポートフォリオに債券を加えるタイミングかもしれない」との指摘も出ていた。
エネルギー株は下げを一服。本日は原油相場が上げ幅を拡大しており、エネルギー株にも買い戻しが入っている模様。トランプ大統領がベネズエラの制裁対象の石油タンカーの封鎖を命令したことが原油相場を上昇させている。
ネットフリックス＜NFLX＞が小幅高。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞の買収合戦でワーナーの経営陣が株主に対して、パラマウントの提案を拒否し、ネットフリックスによる既存の買収合意を支持するよう株主に呼びかけている。
米住宅建設のレナー＜LEN＞が決算を受け下落。１株利益は予想を下回った。新規受注件数も予想を下回っている。第１四半期のガイダンスも公表し、予想を下回る新規受注件数の見通しを示した。市場環境の厳しさを物語っている。
アルミ製プロパンガスシリンダーを手掛けるワージントン・エンタープライゼズ＜WOR＞が決算を受け下落。１株利益、営業利益が予想を下回った。
子供向けアパレルのチルドレンズ・プレイス＜PLCE＞が急落。前日引け後に８－１０月期決算（第３四半期）を発表し、１株損益が予想外の赤字となったほか、売上高も予想を下回った。関税圧力が引き続き業績に影響したと説明している。
オンライン学習のユーデミー＜UDMY＞が大幅高。同業のコーセラ＜COUR＞と合併で合意した。全株式交換による取引。
オラクル＜ORCL＞ 178.46（-10.19 -5.40%）
エクソンモービル＜XOM＞ 117.41（+2.73 +2.38%）
シェブロン＜CVX＞ 149.52（+2.77 +1.89%）
