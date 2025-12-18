米１０年債利回り横ばい 後半にかけて上げ幅を縮小＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい 後半にかけて上げ幅を縮小＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）

米2年債 3.487（+0.000）

米10年債 4.155（+0.010）

米30年債 4.828（+0.015）

期待インフレ率 2.241（+0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。序盤は上昇して始まったものの、後半にかけて上げ幅を縮小した。次期ＦＲＢ議長候補に再浮上したウォラーＦＲＢ理事の利下げに前向きな発言を行っていたことも利回りを圧迫。



この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りと発行日前利回り（ＷＩ）が同水準だったこともあり、反応は限定的だった。



市場は明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を待っている。前日の米雇用統計は労働市場の冷え込みを示したものの、ＦＲＢの早期利下げ期待までは高まらなかった。明日の米ＣＰＩも前年比で３％付近が見込まれており、ＦＲＢの目標からは乖離。予想通りであれば、早期利下げ期待までは高まりそうにない。



２－１０年債の利回り格差は+６７（前営業日：+６６）。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.798％（WI：4.799％）

応札倍率 2.67倍（前回：2.41倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

