広島・床田寛樹投手（３０）が１７日、荷物整理でマツダスタジアムを訪れ、来季は自己最速更新で打倒・阪神を目指すことを誓った。今後は自主トレの拠点を母校・中部学院大に移し、自己最速１５２キロ超えに向けて下半身強化に励む。今季の阪神戦は８試合で２勝６敗。パワーアップした肉体を作り上げ、リーグ覇者へのリベンジを図る。

左のエースとして、やり残した仕事がある。２年連続で引き立て役に回るつもりはない。マツダスタジアムを訪れた床田は新たなシーズンを見据え「打倒・阪神で。やり返せるようにしたい」と静かに闘志を燃やした。

今季の阪神戦は８試合の登板で２勝６敗。チームが先発ローテを再編し、あえて床田を阪神戦にぶつけることもあった。昨季の対戦は５試合で３勝２敗、防御率１・３０だった一方、今年は大きく黒星が先行した。「防御率はそこまで悪くないと思うけど、今年は特別やられたなという感じ」と話すように防御率２・８８と大崩れはしていない。同戦の被弾は森下に許した１本のみで、佐藤輝を１３打数２安打に封じるなどプラス要素もあった。

そこで鍵を握るのは粘りの投球だ。８試合のうち６度が大竹とのマッチアップで、村上と才木が１試合ずつ。エース級同士の顔合わせなら、必然的に僅差の展開になる。

「僕と当たり続けている人たちは勝っている。そこは自分の実力不足なので、覆せるように。カード頭なら好投手が来るから、何とか粘り負けないようにできれば。相手投手よりも長く投げて先にマウンドを降りなければ、おのずと勝ちは付いてくると思う。まずは相手投手に負けないように」と青写真を描いた。

リーグ覇者へのリベンジへ、今オフは下半身強化と球速アップに着手。１８日以降は自主トレの拠点を母校・中部学院大に移し「ウエートがメインで（強化部分は）お尻、太もも裏。下半身を多めに。出力が上がればスピードも出ると思うので、ＭＡＸを狙いつつ平均（球速）を上げる」と展望を明かした。

プロ入り後の自己最速は２２年の１５２キロ。同年８月３日・ＤｅＮＡ戦で走塁中に右足首を骨折して以降は、計測していない。「足首が折れて今年（の最速が）１５１キロ。ちょっと落ちているかなと。１キロ分、出力が落ちていると思う」と分析。最速更新を狙い、先発投手としてのレベルアップに意欲を示した。

今季は８月終了時点で９勝を挙げるも、９月は４戦４敗。結果的に９勝１２敗、防御率３・１５で３年連続の２桁勝利を逃した。昨年も９月以降は５戦４敗。秋口の失速は、もう繰り返せない。自身を表す来年の漢字には「強」を選び「今年も去年も（自分が）弱かったので」と床田。過去の自分を上回る快速球を手に入れ、猛虎をねじ伏せる。