晴れエリア拡大 大掃除日和 北・東日本は空気ヒンヤリ
【晴れエリア拡大】
きょう（木）は太平洋側は朝から晴れるところが多いでしょう。日本海側は、はじめは雪雲や雨雲のかかるところもありますが、天気は回復へと向かうでしょう。日本海側でも晴れ間の出るところが増えそうです。大掃除や買い出しなど年末年始の準備も捗るでしょう。
【空気はカラカラ】
太平洋側を中心に空気の乾燥が進むでしょう。東京の予想最小湿度は25％など空気はカラカラです。洗濯物は厚手のものも乾きやすいですが、火の取り扱いにはお気をつけください。
【北・東日本で冷たい空気】
北日本や東日本は空気が冷たく、きのうよりもあたたかい服装がおすすめです。関東も北風が冷たく吹くでしょう。一方で西日本は15℃以上のところもあって、日差しのぬくもりを感じられそうです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：-1℃ 釧路 ：-1℃
青森 ： 3℃ 盛岡 ： 3℃
仙台 ： 7℃ 新潟 ： 7℃
長野 ： 6℃ 金沢 ：10℃
名古屋：13℃ 東京 ：13℃
大阪 ：13℃ 岡山 ：13℃
広島 ：14℃ 松江 ：13℃
高知 ：16℃ 福岡 ：16℃
鹿児島：17℃ 那覇 ：23℃
【週末は気温上昇も天気下り坂】
週末にかけては気温が上がるものの、天気は下り坂でしょう。土曜日は北海道や東海、西日本を中心に天気が崩れ、日曜日は北日本や東日本を中心に激しい雨の降るところもある見通しです。風も強まりそうですので、お気をつけください。