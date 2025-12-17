「タカミ」から初の医薬部外品　美白ケアの“レーザー”美容液が誕生

「タカミ（TAKAMI）」から、初の薬用美白美容液「タカミブライトスポット B3＋」（医薬部外品、30mL 1万1000円）が登場する。皮脂をコントロールする“水感”ゲル「タカミマイクロゲルPGA＋HA」（50g 4620円）とともに2026年2月24日に発売する。

タカミは、近年の、美白ケアとして美容医療を選ぶ人が増える一方で、さまざまな理由から施術に踏み出せない、受けられない、という人も少なくないとし、美容医療に頼る人、すぐには頼れない人にも、季節や肌コンディションに左右されることなく、どんな肌にも満足のいく美白ケアを届けたいという思いから、タカミ“レーザー” 美容液と呼ぶ、タカミブライトスポット B3＋を誕生させた。

タカミブライトスポット B3＋は、みずみずしいテクスチャーが特徴で、美白・シワ改善有効成分ナイアシンアミドをはじめ、ビタミンB5サリチル酸やビタミンC・E、ヒアルロン酸、PHAという5種類の有効成分を組み合わせた独自の「レーザーコンプレックス」を配合し、肌内部の各層で複雑な過程を経て肌表面に現れるシミに働きかける。また、角層のすみずみまで素早く浸透する「メラニン追跡アプローチ」を搭載することで、メラニンの生成を抑え、将来できるシミも予防。敏感肌でも季節を問わず使用できるような、内側からうるおいを感じる高保湿を叶えた。

同日登場するタカミマイクロゲルPGA＋HAは、オイルフリー処方の機能性ゲル。肌表面に水の膜を形成する、ヒアルロン酸Naとポリグルタミン酸Naから成るマイクロアクアゲルが、角層のすみずみまでうるおいを届け、皮脂吸着パウダーが毛穴や肌の余分な皮脂を吸い取り、テカリを抑える。このほか、ビタミンB6やグリチルリチン酸2Kなど、肌バランスをサポートする美容成分を配合。タカミの「素肌をまとう」という概念はそのままに、肌の水分と油分のバランスを整えることで毛穴の目立ちにくい肌へと導く。

■タカミ：公式オンラインストア