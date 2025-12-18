2026年6月から7月にかけて北中米3か国16都市で開催されるFIFAワールドカップ2026。史上最多48チームが激闘を繰り広げる今大会で、「最高の景色」＝優勝を目指す森保ジャパンのグループステージ第2戦「チュニジア×日本」を、2026年6月21日（日）に日本テレビ系で地上波生中継することが決定しました。

激闘のアフリカ予選を無敗で突破し、3大会連続出場を決めたチュニジアとの過去の対戦成績は日本の5勝1敗。現在のFIFAランキングはチュニジアが40位に対し日本が18位と上位になりますが、多くの選手がヨーロッパで活躍するなど、躍進を続ける北アフリカの強豪との対戦になります。

この試合の会場は、メキシコのモンテレイ。現地6月20日（土）午後10時キックオフの試合は、日本時間では6月21日（日）午後1時キックオフ。「史上最強」の呼び声高い森保ジャパンが、決勝トーナメント進出の鍵を握るグループステージ第2戦でどんな戦いを見せてくれるのか、ご注目ください。

FIFAワールドカップ本大会史上通算1000試合目となるメモリアルゲームを、多くの方々にお楽しみいただけるよう、中継番組だけでなく、ニュース番組や情報番組、ハイライト番組なども含めて準備を進めてまいります。

＜グループステージF 日本代表戦キックオフ予定＞ ※日本時間

6月15日（月）午前5:00 オランダ×日本 ダラス・スタジアム（アメリカ）

6月21日（日）午後1:00 チュニジア×日本 エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）

6月26日（金）午前8:00 日本×欧州予選プレーオフB ダラス・スタジアム（アメリカ）

＜FIFAワールドカップ グループステージ第2戦 日本通算成績：1勝3敗3分＞ ※開催地の名義は当該試合時のもの

1998年6月14日 日本0-1クロアチア スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール（フランス）

2002年6月9日 日本1-0ロシア 横浜国際総合競技場

2006年6月18日 日本0-0クロアチア フランケン・シュタディオン（ドイツ）

2010年6月19日 オランダ1-0日本 ダーバン・スタジアム（南アフリカ）

2014年6月19日 日本0-0ギリシャ ドゥナス競技場（ブラジル）

2018年6月24日 日本2-2セネガル エカテリンブルク・アリーナ（ロシア）

2022年11月27日 日本0-1コスタリカ アハマド・ビン・アリ・スタジアム（カタール）

＜日本のチュニジア過去対戦成績：5勝1敗＞ ※開催地の名義は当該試合時のもの

1996年10月13日 プーマカップサッカー’96 日本1-0チュニジア 神戸ユニバー記念競技場

2002年6月14日 FIFAワールドカップ チュニジア0-2日本 長居スタジアム

2003年10月8日 国際親善試合 チュニジア0-1日本 スタッド・エル・メンザ（チュニジア）

2015年3月27日 キリンチャレンジカップ2015 日本2-0チュニジア 大分スポーツ公園総合競技場

2022年6月14日 キリンカップサッカー2022 日本0-3チュニジア パナソニックスタジアム吹田

2023年10月17日 キリンチャレンジカップ2023 日本2-0チュニジア ノエビアスタジアム神戸