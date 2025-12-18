本日12月18日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「豪華ゲストが続々参戦！今年最強の超難問で突破納め3時間SP」。年内最後の放送となる今回は、豪華キャストによる突破ドラマを4本立てでお送りする。

■実質10坪の狭小スペースに日の光差し込む緑豊かな家は建てられるのか!?

人気企画「狭小住宅」では、こがけんが一級建築士を演じ、狭くて小さい土地での理想のマイホーム実現を手助けする。今回はこがけんの先輩役として武田真治も登場。

三方を住宅に囲まれた17坪の複雑な変形地に、家族3人で住める緑豊かで日当たりのいい家を建ててほしいと依頼を受けた一級建築士たち。建築可能なスペースは実質10坪という極狭の土地で、日差しの暑さを和らげつつ、緑あふれる癒やしの空間をどのように実現するのか？一級建築士たちの驚きの発想と緻密な努力に注目だ。

スタジオ初登場となる瀬戸朝香は、建築の裏側にある細かなルールに驚く。ゲスト登場2回目となるROIROMからは、前回の出演経験を活かした鋭い回答も。本多大夢は「最初のVTRの方で、なんかパジャマだったり水差しだったり、いろんなとこにヒントがあるのかなって」と指摘し、MCの内村光良も「2回目にしてね、鋭くなってきました！」と感心する。

■交差点での衝突やバイク事故…相手側の交通違反を暴き出し、依頼人を守れ！

タイムマシーン3号・関太が交通事故鑑定士役として活躍する「交通事故鑑定人」。今回は見通しが悪い交差点での事故や、バイクによる事故の発生原因を、関が華麗に分析し、解決する。さらに高橋文哉が、スゴ腕鑑定人の関を尊敬してやまない弁護士役として登場！

まず、関演じる交通事故鑑定人に届いた依頼の1つ目は、とある交差点での事故。鑑定依頼人の乗用車が停車中、右側から別の乗用車が衝突。相手側は「走行中に依頼人の車が急に突っ込んできた」と主張し、過失の8割を依頼人に対して請求。ただ実際には依頼人の車は停車していた状態であったことから、相手側の証言のウソを暴くべく、山本（タイムマシーン3号・山本浩司）の代理で担当に立った高橋演じる弁護士と一緒に事故現場と事故車の検証に向かう。

事故現場に残されたブレーキ痕を手掛かりに調査を進め、相手側の前方不注意を疑うも、これだけでは証言を否定できる証拠が不十分。しかし、事故車の検証中に高橋が依頼人の車に違和感のある痕跡を発見！これが事故の真実を解明する決定的証拠に？

2つ目の依頼は、事故率が高いバイクの運転中に発生したケース。交差点で直進中のバイクと右折する乗用車が衝突し、バイク運転手は意識不明の重体に。車側は「安全確認したが、バイクが猛スピードで突っ込んできた」と主張するが、バイク運転手の母を演じる松下由樹は、「息子は安全運転していた！」と反論。

車のドライブレコーダーに決定的な映像は残されていなかったものの、関は映像中の“ある音”に注目。現場検証と事故車の痕跡を手掛かりに衝突前のバイクの速度を徹底的に調査し、事故の真相を暴く！

番組レギュラーのサンドウィッチマン・伊達みきおはドラマのキャスト陣に対し「超豪華！」と大興奮。そして瀬戸は「ドラマのワンシーンを見ているかのようで、見入っちゃいました」と、突破劇のストーリーにくぎ付けに！

■イベント会場でガス爆発が発生 救急隊が駆け付けられない状況で負傷者を救え

人気企画「突破交番」では、EXIT・兼近大樹やハナコ・岡部大、ぺこぱ・松陰寺太勇が警察官役として様々な事件に立ち向かう。今回の舞台はクリスマスフェスの会場。多くの屋台が立ち並び、ステージでは＝LOVEがパフォーマンスをするなど、会場は多くの人でにぎわっているというシチュエーションだ。

そんな中、突如ガス爆発が発生。観客たちが逃げまどい、救急隊が駆けつけられないという混乱する状況で、十数名の負傷者を急な坂を超えて運び出さなければならない事態に。果たして兼近ら演じる警察官たちはどう救助するのか!?

■新企画始動！ココリコ・田中が世間の“摩訶不思議”な現象の謎に挑む

新企画「田中教授のフシギ事件簿」では、ココリコ・田中直樹が大学教授に扮し、世の中で起こる不可解な現象の謎を科学のチカラで解き明かす。

一つ目は、川沿いに続く静かな一本道で、周囲に誰もいないにもかかわらず複数の話し声が聞こえるという“幽霊ロード”での謎現象。現場調査に向かった田中教授とタウン誌の記者役 ココリコ・遠藤章造らが遭遇したのは幽霊ではなく、ガードレールから話し声が聞こえる“しゃべるガードレール”だった！果たして、ガードレールがしゃべる驚きのワケとは？

続く謎現象は、人の足跡や触れた痕跡を一切残さず、100kgを超える墓石が次々と倒れていくというもの。周囲では“たたり”とも噂されているが…実際、田中教授らが現場で調査をしていると、誰も触れていない墓石が倒れる現象を目の当たりに！果たして、この“非科学的”な現象の正体とは？