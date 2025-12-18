·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç·Ú¤¤¤Î¤ÏÀÇÉéÃ´¤À¤±¡ª¡¡360cc»þÂå¤Î£³ÇÜ¤â¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿
¢£¸½Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼Ö½Å¤¬360cc»þÂå¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë
¢£BEV²½¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬¡Ö·Ú¤¤¡×¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä»Ô¾ì¤ÇÁ´ÂÎ¤Î4³ä¤ËÇ÷¤í¤¦¤«¤È¤ÎÀª¤¤¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¡£¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤éÇ³ÎÁ¤Ï·ÚÌý¡×¤È¤·¤Æ·ÚÌý¤Î¸íµëÌý¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï·î¤Ë¿ôÉ´·ï¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤«AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤äÇÓµ¤ÎÌµ¬³Ê¤ÏÅÐÏ¿¼Ö¤Î¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤â·Ú¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Û¥ó¥ÀN-BOX¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2WD»ÅÍÍ¤ÎÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â910kg¡¢4WD¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç1¥È¥óÂæ¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥ë¡¼¥ß¡¼¤Î4WD¼Ö¤Ç1140Ô¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âÇä¤ì¶Ú¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥È¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï1¥È¥ó¤ËÇ÷¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡Ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¾¼ÏÂ¡Ë¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï360Õ¤Î»þÂå¡£Åö»þ¡¢¸øÃÄ¡Ê¤¤¤Þ¤ÎUR¡Ë¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤¤ª¤ê¹Ôµ·¤Î°¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¼ÖÎ¾¤¬Æ»Ï©¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤ÎÃËÀ¿ô¿Í¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤â¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤¤Þ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÁÊ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ú»°ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÎØ¤¬1ÎØ¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¸ºÂ®¤¬½½Ê¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¶Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤è¤¯¤³¤±¤¿¡Ê²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤È¤âÊ¹¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ïµï¹ç¤ï¤»¤¿¤Ò¤È¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡360Õ»þÂå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î½ÅÎÌ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥Ð¥ë360¤Ç385Ô¡¢550Õ¤Ç47Ëü±ß¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿½éÂå¥¹¥º¥¡¦¥¢¥ë¥È¤Ç¤â540¡Á560Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÎ¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬·Ú¤¤¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Î660Õ·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡ÖÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤è¤¦¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë
¡¡¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤âBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÇÈ¤¬¤¤¤Þ²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¼Ö¤è¤ê¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ëBEV¡£·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³ÊBEV¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Æü»º¥µ¥¯¥é¤Ç1070¡Á1080Ô¡¢N-ONE e:¤Ç1030Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³ÊBEV¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾½ÅÎÌ1¥È¥óÄ¶¤¨¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÅÐÏ¿¾èÍÑ¼Ö¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾°Ý»ýÈñÍÑ¤Î°Â¤µ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ1¥ê¥Ã¥¿¡¼¶áÊÕ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¾èÍÑ¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤¬4Ì¾¤«¤é5Ì¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¾×ÆÍ°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç5Ì¾¾è¼Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¤«¤Ê¤êÅÐÏ¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬¤Ê¤¼¤¢¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Ë¬Æü¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡1952Ç¯¤Ë¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢16ºÐ¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤±¿Å¾²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê1968Ç¯¤ËÇÑ»ß¡Ë¡£Åö»þ¤«¤é¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ¬³Ê³ÈÂç¤ÎÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£