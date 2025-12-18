20年目を迎えた「news zero」がお届けする特別企画、日本も直面しつつある大切なテーマ「難民問題」について考えます。

「news zero」が取材したのはバングラデシュにある“世界最大”の難民キャンプです。ここで生活しているロヒンギャ難民にとって日本企業の“ある支援”が終わりの見えない生活の転機になっていることがわかりました。

■外に出ることも働くことも許されず

「news zero」が向かったのは、バングラデシュ南東部にあるコックスバザール。三輪タクシーが行き交う街は、朝から活気に満ちています。街の中心部から車で2時間、見えてきたのは…

記者「小高い丘を埋め尽くすように、シートや竹でつくった家」

まわりを柵で囲われた場所。ここは“世界最大の難民キャンプ”。

記者「キャンプの入り口。舗装されていない道路が続いている。子どもがたくさんいる」

道の両脇には竹で組んだ露店がずらりとたち並んでいました。

“世界で最も迫害された民族”「ロヒンギャ」。かつては隣国ミャンマーで、少数民族として暮らしていましたが民族間の対立などから国籍を奪われ、2017年にはミャンマー軍などからの「武力弾圧」で数万人が死亡。多くのロヒンギャが国境を越え、バングラデシュに逃れてきました。いまも110万人以上が外に出ることも働くことも許されず、キャンプの中で8年が過ぎています。

「news zero」が出会ったのは、このキャンプで暮らすハレダさん（28）。12畳ほどの仮設住宅で夫と子どもたちと6人で暮らしています。

「ここはお風呂です」

石の床にゴザを敷き、川の字になり寝ているといいます。ミャンマーからここまでたどり着いたのは2017年のこと。

ハレダさん（28）「助かるために精いっぱいでした。みんな殺されました」

ハレダさんの夫「弟は逃げようとして首を撃たれて亡くなりました。急いで子どもを抱えて、何日も何日も山道を歩いて逃げました」

当時、生後6か月の赤ちゃんだった長女。このキャンプで“8回目”の誕生日を迎え、ここで生まれたきょうだい3人は外の世界を知りません。毎月、ハレダさんが訪れるという場所についていくと…

ハレダさん（28）「（Q：何が欲しいですか）油と小麦粉…あとターメリック」

ここは国連が運営する食料の配給所。ひと月に受け取ることができるのは、1人わずか12ドル＝およそ1900円分。必要な食料は自分で選びます。この日は、魚や鶏など生鮮食品を調達。家族6人、1か月分の食べ物を持ち帰りました。支援の上に成り立つ毎日。

ハレダさん（28）「何もできることがなかった。ただただ、この家で座っていました。こんな日々を暮らして8年もたってしまいました。いつまで私たちのことを助けてもらえるかわかりません。（難民キャンプから）いつか追い出されるかもしれない」

■少しずつ感じる“自立のよろこび”

先の見通しも立たない中、時間だけが過ぎていく日々。1年半前、ある転機が訪れます。

工場長「ここは縫製工場です」

そこにあったのは、ハレダさんの姿。

ハレダさん（28）「布ナプキンをとめるボタンをつけています。キャンプにいるすべての女性がこの布ナプキンを使えるんです」

つくっていたのは、キャンプで配布されている生理用の布ナプキンです。実はこの工場、「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングが“自立支援”の一環として3年前に始めたもの。目的の1つは、女性たちが縫製スキルを身につけること。さらに、働くことが許されていないロヒンギャ難民でも“有償のボランティア”として収入を得ることができるのです。

工場と出会い、ハレダさんは…

ハレダさん（28）「子どもの毛布を買いました。この食器棚も自分のお金で買いました」

子どもに本を買えるようにもなったといいます。少しずつ感じる“自立のよろこび”。

ハレダさん（28）「自分のつくったものをお母さん、親戚、キャンプの人たちが使ってくれるのがうれしい。この作業を続けてまわりの人たちの役に立ちたいです」

女性たちを見守ってきた担当者は…

ファーストリテイリング・宇佐見祐人さん「食料や衛生といった問題も深刻ですが、何より深刻だと感じたのは『することがない』ということ。1日が長くてつらいので、1日中、寝て過ごすという方（難民）も。そういう状況から少しでも自分の可能性であったりとか、社会に貢献するという気持ちを身につけてもらいたい」

この3年で、縫製工場は5か所まで増えたといいます。

さらに今月からは、難民が建設スキルを学べるNGOのプロジェクトも支援。参加するロヒンギャ難民の女性は…

有償ボランティアに参加 アイシャさん「モンスーンの時期は雨で家が浸水したり、風で壁が壊れたりしていました。でもいまは、自分で直すことができます」

異国の地で、ようやくほころんだ“自立”のつぼみ。それでも、心に抱きつづけるのはふるさとへの思いです。

ハレダさん（28）「キャンプは私たちの国ではありません。いつになるかはわからなくても、自分の国に帰れることを夢見ています。いつかミャンマーに帰って縫製の仕事を続けたい。まわりの人にも教えたいです」

（12月17日放送『news zero』より）