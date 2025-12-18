MLB・ドジャースの山本由伸投手が17日、2026年に行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)について言及しました。

山本投手は同日、第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞。「本当に心から光栄に思います。(受賞を)考えてもいなかったのでうれしい」と喜びました。

2023年はWBCを制した野球日本代表・侍ジャパンが同賞を受賞しました。山本投手は来年の大会への参加について「まだ決まったことは何もない」と前置きしながら、「前回大会はすごくいい大会になったし選手として喜びを感じた。またプレーできればいいなと思う」とコメントしました。

また、今オフはプロ野球界からヤクルト・村上宗隆選手や巨人・岡本和真選手などがメジャー移籍を目指しています。メジャーの舞台での日本人対決も期待されますが、山本投手は「何よりファンの方がとても楽しみにしてくださっていると思う。最高の舞台での最高の試合、その中に日本人選手がたくさんいる日がいつか来ると思うので、とても楽しみ」と語りました。