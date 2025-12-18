JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。艶やかなドレス姿で出席した脇元華（GMOインターネットグループ）と、報道陣に紛れて脇元を撮影した先輩ゴルファーに話題が集まっている。

大胆に深くスリットが入った艶やかな黒いドレスで登場した脇元。報道陣からのポーズのリクエストに応えていく。撮影の終盤には女性から「最後にこっち（に目線）くださーい」とお願いされた。声の主を見て笑顔になった脇元はノリノリでポーズをとってから、手招きした。

脇元が自身のインスタグラムにフォトセッションの裏側動画を公開。「来年も来れるように」と記すと、続けて「#動画の声は堀さん」と暴露した。どうやら目線を促した声の主は、先輩である堀琴音（ダイセル）だったようだ。

他にも堀や永峰咲希（ニトリ）との集合写真などを載せた脇元の投稿には、ファンから「俺の一等賞、確定」「モデル顔負けのビジュアル」「華さん、とても素敵です」「美脚の華さん素敵」「スタイルの良さ次元が違う！！」「ハリウッド女優かと思った」などの声が届いていた。

28歳の脇元は、今季の国内ツアー・伊藤園レディスで悲願の初優勝を飾った。34試合に出場し、メルセデス・ランキングでは40位だった。先日、昨オフに発症した椎間板ヘルニアの影響で手術したことを報告していた。



（THE ANSWER編集部）