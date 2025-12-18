¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÎÁ°¤ËÅÏÉôÆÆÏº¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ª¡¡°ÍÍê¿ÍÌò¤Ë¤ÏßÀÄÅÎ´Ç·
¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¼ç±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2026Ç¯1·î4Æü21»þ¡Ë¤Ë¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤ÈßÀÄÅÎ´Ç·¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSP¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¿·¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯10·î´ü¤Î¶â9¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥à¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¿ûÌîè½±û¡¢Æü¸þÏË¡¢Æþ»³Ë¡»Ò¡¢Åìº¬ºî¼÷±Ñ¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¡¢»þÇ¤»°Ïº¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢Â¼Àî³¨Íü¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢¼ò¸þË§¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤ÆÊÛ¸î»ÎÌò¤ËÄ©¤àÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¡¢¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¢Á°ÊÙ¡Ê¥à¥í¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡ÅÏÉô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦¸àÂå²ÆÀ¸¡Ê¤´¤À¤¤¡¦¤Ê¤Ä¤ª¡Ë¡£ßÀÄÅ¤¬±é¤¸¤ë½õ´ÆÆÄ¡¦ÅâÂôÍ´´õ¡Ê¤«¤é¤µ¤ï¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¤Î´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÅâÂô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅâÂô¤Ï30Ç¯´Ö½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÅöÆü¡¢¤¤¤¯¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤â¸àÂå¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡¢¡ÖµÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ê¹ßÈÄ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¸àÂå¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀ©ºîÈñ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿ÅâÂô¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Äº¢¡¢ÂÎÄ´¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ä´À°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿ÅâÂô¤Ï¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈ²¬·ÃÍý»Ò¡ÊÆþ»³Ë¡»Ò¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£Â¢Á°¤È¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤âÂ¢Á°¤é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄµÈ²¬¤Ï¡¢ÅâÂô¤òÏ¢¤ì¤Æ¹áÀ¡Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡ÅâÂô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Â¢Á°¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦Èõ¸ý¿·¡Ê¤Ò¤°¤Á¡¦¤¢¤é¤¿¡¿ÌÚÆî¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡ÅÏÉô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¥Ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡ÁºÇ°¤ÇºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·º»ö¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¡ÈÎ¢¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤òÁÈ¤à½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¡£12·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ç¤Ï»ÕÄïÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥à¥í¤ÈÅÏÉô¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÎ©´Ø·¸¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÅâÂô¤ò±é¤¸¤ëßÀÄÅ¤Ï¡¢¡ÖÂè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤ÆÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀä¥á¥·¥í¡¼¥É¡Ù¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥í¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¡£°µÅÝÅª¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÈÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡É¸àÂå¤Ë¡¢ÎÏ¤â¶â¤â¤Ê¤¤¤¬¾ù¤ì¤Ê¤¤Ì´¤È¿®Ç°¤Ï¤¢¤ëÂ¢Á°¤ÈÅâÂô¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥à¥í¤ÈßÀÄÅ¤¬Ç®¤¯±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤¬°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î4Æü21»þÊüÁ÷¡£
¢¨ÅÏÉôÆÆÏº¡¢ßÀÄÅÎ´Ç·¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÅÏÉôÆÆÏº
¨¡¨¡ËÜºî¤Î°õ¾Ý¡¢¤Þ¤¿¸àÂå²ÆÀ¸¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡Ï¢¥É¥é¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸àÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¬ÇÐÍ¥Ìò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇÐÍ¥Áü¤òÁÇÄ¾¤Ë±é¤¸¤¿¸àÂå¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥à¥í¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¥à¥í¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡È¥à¥í¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥à¥í¤µ¤óÃæ¿´¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¡½¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤òºî¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÍý²ò¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¥à¥í¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ê¢¨¡Ë¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ºîÉÊ¤«¤é¡È²¿¤«¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Ãí¼á¡§ËÜºî¤Î°ìÊó¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥à¥í¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö½àÈ÷¹Æ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¶â¾ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ßÀÄÅÎ´Ç·
¨¡¨¡ÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÅâÂô¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÂ¢Á°¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¶¦´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥à¥í¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¤·¤¬¤Ê¤¤½õ´ÆÆÄ¤ÈÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤Î¹¶ËÉÀï¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á
¡¡¥à¥í¤µ¤ó¤«¤é¡È¤³¤Î¸àÂåÌò¤Ã¤ÆÅÏÉô¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È»ä¤â¼Â¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±³¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜ²»¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¤È¼«Ê¬¤ÇÉõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÊ¹¤¯¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¡È½Ð±é¤¹¤ë¤è¡É¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢Ì´¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤â¡È°¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÅÏÉô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¸àÂå¤Ï¶Ê¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅâÂô¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÂæËÜ¤¬1Ê¸»ú¤â·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤«¤é¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó¤ò¾¡¼ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°¤ÊÌòÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂæËÜÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇßÀÄÅ¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡Á¡×¤ÈÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤Û¤ÜÌòÌ¾¤È¤·¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÊý¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤µ¤ò¡¢´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¢Á°¤µ¤ó¤ÈßÀÄÅ¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î9¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
