『ズートピア２』、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」解禁 世界で“ローカライズ版”の制作が許可されたのは日本だけ！
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』より、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーが解禁された。世界で“ローカライズ版”の制作が許可されたのは日本のみとなっている。
【動画】Dream Amiが歌う「Zoo 〜君がいるから〜」
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく──。
本公開2週目となる先週末のランキングでも、ぶっちぎりのNo.1の座を固守した本作。『アナと雪の女王2』と並び、ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速となる10日間で国内興行収入40億円を突破した。先週末時点で国内動員301万5156人、国内興行収入42億8314万円に到達している。
全世界でも、アニメーション史上最速で興行収入10億ドル（Box Office Mojo調べ 日本円で約1558億円／1ドル＝155.8円換算）を突破。12月16日までの興行で興行収入46億600万円、動員324万5672人を記録し、特大ムーブメントとなっている。
さらに、米アカデミー賞の前哨戦とされる第83回ゴールデン・グローブ賞では、アニメーション映画賞＆シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞の2部門でノミネート。国内外の各種レビューサイトでも驚異的な高評価を獲得しており、まだまだ勢いに乗る本作が、どこまで記録を更新し続けるのか――世界中から熱い視線が注がれている。
世界中で大ヒットを記録している本作で話題となっているのが、エド・シーランらが制作に参加し、世界的歌手シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」だ。「Zoo」の作曲・作詞はシャキーラ自身に加え、世界的アーティストであるシーラン、そしてエドの最新アルバム『Play』も手がけた新進気鋭のシンガーソングライター兼プロデューサー、ブレイク・スラットキンが参加している。
豪華なコラボレーションによって生み出されたキャッチーなリズムとフレーズが印象的な本楽曲は、劇中で最も華やかなパーティー＜ズーテニアル・ガラ＞のシーンを彩る一曲として、世界中のファンからすでに熱烈な支持を集め、各国のチャートを席巻中だ。
日本でも、映画の超特大ヒットに伴い各種音楽チャートにランクイン。12月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では上昇率266.3％を記録し、1位を獲得した（オリコン調べ 2025年12月22日付／集計期間：2025年12月8日〜14日）。
そんな中、デジタルシングル配信に先駆けて、ガゼルの日本版声優を務めるDream Amiが歌う、待望の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーが解禁された。なお、劇中歌「Zoo」のローカライズ版制作が許可されたのは、世界で唯一、日本のみとなっている。
前作『ズートピア』では主題歌「トライ・エヴリシング」の歌唱も担当し、大きな話題となったDream Ami。「トライ・エヴリシング」は日本で現象的なヒットとなったこともあり、今回、世界中で日本だけがローカライズ版楽曲の制作を許可された。
前作の「トライ・エヴリシング」は、夢を叶えるためズートピアへと旅立つジュディの背中を押すかのような温かなエンパワーメントソングだったが、本作の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」は、キャッチーでダンサブルなポップソングとなっている。リズミカルなテンポの中に、「さんざんな日の終わり 君とふたりでおさえてた気持ち解き放つのよ」「君がいるから ほら 世界は輝く」と、劇中のジュディとニックのバディとしての関係性を彷彿とさせる歌詞が散りばめられており、自分自身にとっての大切な存在に気づかせてくれる、明るく力強い楽曲となっている。
劇中歌「Zoo」について、Dream Amiは「劇中歌『Zoo』を初めて聴いた時は、リズミカルな楽曲にシャキーラさんのパワフルな歌がとっても印象深く、気が付けば身体がリズムを刻んでしまう、そんな曲だなぁと思いました！」と語る。
自身が歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」については、「日本語ならではのストレートな表現と言葉一つ一つにエネルギーのこもった歌詞で、そこを大事に歌わせていただきました！ 聴いていると、どんどん元気に明るくなれる曲になったと思います!!」と、楽曲に込めた想いを明かしている。
ミュージックトレーラーは、楽曲に合わせて劇中の印象的なシーンが紡がれていく映像となっており、作品の世界観にたっぷりと浸れる内容に仕上がっている。Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーに、ぜひ注目してほしい。
そして12月19日0時には、Dream Amiが歌う日本語版バージョン「Zoo 〜君がいるから〜」がデジタル配信予定。さらに、シャキーラとDream Amiがコラボレーションした特別バージョンの配信も予定されている。シャキーラの歌唱にDream Amiが加わる、世界で唯一の特別なコラボレーションバージョンとなっている。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
※Dream Amiのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Dream Ami
劇中歌「Zoo」を初めて聴いた時は、リズミカルな楽曲にシャキーラさんのパワフルな歌がとっても印象深く、気が付けば身体がリズムを刻んでしまう、そんな曲だなぁと思いました！
日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」は、日本語ならではのストレートな表現と言葉一つ一つにエネルギーのこもった歌詞で、そこを大事に歌わせていただきました！ 聴いていると、どんどん元気に明るくなれる曲になったと思います!! ぜひ、「Zoo 〜君がいるから〜」も一緒に、『ズートピア２』を楽しんでいただけたら嬉しいです！
