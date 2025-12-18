山田裕貴主演『ちるらん』、生見愛瑠＆柄本明の出演が決定 時代を超えて新撰組と土方歳三を語るキーマンを演じる
2026年春にTBSで地上波放送、U‐NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』より、生見愛瑠＆柄本明の出演が発表に。生見は新撰組と土方歳三の真実を追い求める女性・市川真琴役を、柄本は激動の時代を生き抜いた老年期の永倉新八役を演じる。
【動画】真実を追い求める市川真琴（生見愛瑠）のキャラクターPV
TBSテレビ、U‐NEXT、THE SEVENがタッグを組む本作は、橋本エイジ（漫画）と『終末のワルキューレ』で知られる梅村真也（原作）による人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初実写化。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、史実に基づきつつド派手なアクションと大胆な解釈で描いていく。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送され、U‐NEXTではドラマシリーズとして独占配信される予定だ。
主人公の土方歳三を山田裕貴、「試衛館」の面々を鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。そんな彼らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛。さらに、魅力的で強烈な“ヴィラン”として、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキが登場する。
土方歳三が近藤勇に出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか、友情、裏切り、信念が交錯する中、ハイスピードな殺陣（たて）を交えて描く本作。
今回、新たに2名のキャストが公開に。新撰組や土方歳三の真実を追い求める女性・市川真琴役には、モデルのみならず映画やドラマでの俳優としての活躍もめざましく、天真爛漫な笑顔の奥に鋭い感性と繊細な表現力を秘めた生見愛瑠。さらに、激動の幕末を生き抜いた明治時代の永倉新八役には、飄々とした佇まいの奥に底知れぬ凄みを潜ませ、その存在感と演技力で演じる役にリアリティを与える日本を代表する名優・柄本明が出演する。
新撰組そして土方歳三の真実を探るため、市川真琴はある老人のもとを訪ねる。その老人こそが新撰組として幕末を生き抜いた、明治時代を生きる永倉新八その人だった。永倉が語る真実とは、世間で語られる“時代に取り残された悲劇の新撰組”とは全く異なるものだった。今まで語られてこなかった、新撰組の本当の生き様と散り様、その鮮やかで儚い物語が、今明かされていく――。
また、市川真琴と永倉新八のキャラクタームービーや、熱き物語の一部を垣間見ることのできるティザームービーがYouTubeにて初公開となった。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、TBSにてスペシャルドラマとして2026年春放送、U‐NEXTにてドラマシリーズを独占配信。
※森井輝プロデューサーのコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■森井輝（プロデューサー）
『ちるらん』において、新撰組の生き様・散り様を届ける役どころであるお二人のキャラクターは極めて重要な役割を担っています。生見愛瑠さんの嘘のない演技と真っすぐな瞳は、真実を追い求める真琴そのものでしたし、対する柄本明さんは、生き残った者の孤独と達観をその佇まいで語ってくれました。フレッシュな生見さんと大ベテラン柄本さんという世代を超えたお二人のお芝居が、土方たち新撰組の物語を、時代を超えて語り継がれる普遍的なものにしてくれました。本日公開のティザー映像でもその一端を感じていただければ幸いです。
【動画】真実を追い求める市川真琴（生見愛瑠）のキャラクターPV
TBSテレビ、U‐NEXT、THE SEVENがタッグを組む本作は、橋本エイジ（漫画）と『終末のワルキューレ』で知られる梅村真也（原作）による人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初実写化。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、史実に基づきつつド派手なアクションと大胆な解釈で描いていく。2026年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送され、U‐NEXTではドラマシリーズとして独占配信される予定だ。
土方歳三が近藤勇に出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか、友情、裏切り、信念が交錯する中、ハイスピードな殺陣（たて）を交えて描く本作。
今回、新たに2名のキャストが公開に。新撰組や土方歳三の真実を追い求める女性・市川真琴役には、モデルのみならず映画やドラマでの俳優としての活躍もめざましく、天真爛漫な笑顔の奥に鋭い感性と繊細な表現力を秘めた生見愛瑠。さらに、激動の幕末を生き抜いた明治時代の永倉新八役には、飄々とした佇まいの奥に底知れぬ凄みを潜ませ、その存在感と演技力で演じる役にリアリティを与える日本を代表する名優・柄本明が出演する。
新撰組そして土方歳三の真実を探るため、市川真琴はある老人のもとを訪ねる。その老人こそが新撰組として幕末を生き抜いた、明治時代を生きる永倉新八その人だった。永倉が語る真実とは、世間で語られる“時代に取り残された悲劇の新撰組”とは全く異なるものだった。今まで語られてこなかった、新撰組の本当の生き様と散り様、その鮮やかで儚い物語が、今明かされていく――。
また、市川真琴と永倉新八のキャラクタームービーや、熱き物語の一部を垣間見ることのできるティザームービーがYouTubeにて初公開となった。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、TBSにてスペシャルドラマとして2026年春放送、U‐NEXTにてドラマシリーズを独占配信。
※森井輝プロデューサーのコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■森井輝（プロデューサー）
『ちるらん』において、新撰組の生き様・散り様を届ける役どころであるお二人のキャラクターは極めて重要な役割を担っています。生見愛瑠さんの嘘のない演技と真っすぐな瞳は、真実を追い求める真琴そのものでしたし、対する柄本明さんは、生き残った者の孤独と達観をその佇まいで語ってくれました。フレッシュな生見さんと大ベテラン柄本さんという世代を超えたお二人のお芝居が、土方たち新撰組の物語を、時代を超えて語り継がれる普遍的なものにしてくれました。本日公開のティザー映像でもその一端を感じていただければ幸いです。