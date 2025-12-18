内田理央「珍しくミニスカ」私服コーデに反響「スタイルすばらしい...!!」
女優の内田理央が17日にインスタグラムを更新し、「珍しくミニスカ」を着用した私服ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】だーりお、レアなミニスカ姿
アニオタで知られる内田は「今日の私服。胸にマキマさん！」と、現在劇場版が大ヒット中の藤本タツキ作の漫画『チェンソーマン』のキャラクター・マキマがプリントされたTシャツ、さらに「珍しくミニスカだから他は大防寒！」と、ミニスカートにタイツ、ブーツを合わせたお出かけショットを公開している。
ファンからは「オタTの着こなし！！めちゃくちゃ赤が映えててかわいー」「マキマさんTシャツめっちゃ似合います」といったマキマTの着こなしを称賛する声のほか、「ミニスカも似合ってます」「スタイルすばらしい...！！」といった声も寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
【写真】だーりお、レアなミニスカ姿
アニオタで知られる内田は「今日の私服。胸にマキマさん！」と、現在劇場版が大ヒット中の藤本タツキ作の漫画『チェンソーマン』のキャラクター・マキマがプリントされたTシャツ、さらに「珍しくミニスカだから他は大防寒！」と、ミニスカートにタイツ、ブーツを合わせたお出かけショットを公開している。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）