「名探偵津田」まさかの“SF展開”に大興奮 考察合戦も早速開幕！
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の大人気シリーズ「名探偵津田」の第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」が17日に放送された。まさかのSF展開と、かつてない壮大なスケールのストーリーに、津田並びにスタジオの面々は大興奮となった。
【写真】名探偵津田を興奮させた美女幽霊 正体明かす
先々週の番組で、「電気イスゲーム2025」の最中に津田の対戦相手の劇団ひとりが突然苦しみだして倒れ、絶命し、まさかの形でスタートした「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第4弾、通称「名探偵津田」第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」。17日にはこの前編を放送した。
今回も、嫌々ながら捜査を引き受けることになった名探偵。ひとりの遺品を手がかりに、群馬県・館林市にある彼の実家・江田島家を訪れた津田と番組AP・高木は、そこでひとりの父親が、書斎で殺害されているのを発見する。
そこで注目が集まったのが、江田島家の居間にある大きな金庫だ。ところが、この金庫の開け方を殺害された父親以外誰も分からず、「この金庫を買った100年前に戻ることができれば…」という話に。ここで、100年前に戻るためにタイムマシンが必要、という荒唐無稽な展開になるが、津田が突然何かを思い出したようで「ちょ、待って…え!? うそ!?」と慌てだすと、少し前に「EXPO 2025 大阪・関西万博」をロケで訪れた際、あと少しでタイムマシンが完成すると話す研究者に会ったことを明かすのだった。
実はそのロケ自体がダミーで、津田が会った研究者も『水ダウ』の仕込みだった。津田はロケ中にもらった名刺から連絡した研究者に頼み込み、タイムマシンで100年前にタイムスリップすることに。SF映画の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場したタイムマシン・デロリアンそっくりなガルウイングの「自動車型タイムマシン」が登場すると、津田も「デロリアンやん！」「すげー！」と大興奮。内装のモニターなども本物のデロリアンを完全再現したクオリティで、「うわ、すげー！」「めっちゃ興奮してる！ 俺大好きなんですよ！」と、嫌々参加していたことを忘れて大いに興奮する名探偵なのであった。
この後、津田は100年前にタイムスリップするも、事件はさらに混迷を極め、第3の殺人事件も発生する。かつてないスケールで描かれる「名探偵津田」最新回には放送中よりSNSで「名探偵津田まさかのSF展開」「今回の名探偵津田ガチおもろい」「スケールデカすぎるw」「スケール大きくなって面白さ倍増！！」といった反響が殺到している。
また前回同様、映像の中に張り巡らされた謎や違和感から、考察合戦もスタートしており、津田が江田島家を訪れた際にすれ違った乳母車を押す老婆らしき人物や、第3弾に続き電信柱に貼られた指名手配犯の張り紙や、さらには津田の就寝中に映り込んだ人影の正体についても盛んに議論されている。
謎が謎を呼ぶ「名探偵津田」第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」解決編となる後編は、来週24日、17日と同様の90分スペシャルで放送される。
【写真】名探偵津田を興奮させた美女幽霊 正体明かす
先々週の番組で、「電気イスゲーム2025」の最中に津田の対戦相手の劇団ひとりが突然苦しみだして倒れ、絶命し、まさかの形でスタートした「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第4弾、通称「名探偵津田」第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」。17日にはこの前編を放送した。
そこで注目が集まったのが、江田島家の居間にある大きな金庫だ。ところが、この金庫の開け方を殺害された父親以外誰も分からず、「この金庫を買った100年前に戻ることができれば…」という話に。ここで、100年前に戻るためにタイムマシンが必要、という荒唐無稽な展開になるが、津田が突然何かを思い出したようで「ちょ、待って…え!? うそ!?」と慌てだすと、少し前に「EXPO 2025 大阪・関西万博」をロケで訪れた際、あと少しでタイムマシンが完成すると話す研究者に会ったことを明かすのだった。
実はそのロケ自体がダミーで、津田が会った研究者も『水ダウ』の仕込みだった。津田はロケ中にもらった名刺から連絡した研究者に頼み込み、タイムマシンで100年前にタイムスリップすることに。SF映画の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場したタイムマシン・デロリアンそっくりなガルウイングの「自動車型タイムマシン」が登場すると、津田も「デロリアンやん！」「すげー！」と大興奮。内装のモニターなども本物のデロリアンを完全再現したクオリティで、「うわ、すげー！」「めっちゃ興奮してる！ 俺大好きなんですよ！」と、嫌々参加していたことを忘れて大いに興奮する名探偵なのであった。
この後、津田は100年前にタイムスリップするも、事件はさらに混迷を極め、第3の殺人事件も発生する。かつてないスケールで描かれる「名探偵津田」最新回には放送中よりSNSで「名探偵津田まさかのSF展開」「今回の名探偵津田ガチおもろい」「スケールデカすぎるw」「スケール大きくなって面白さ倍増！！」といった反響が殺到している。
また前回同様、映像の中に張り巡らされた謎や違和感から、考察合戦もスタートしており、津田が江田島家を訪れた際にすれ違った乳母車を押す老婆らしき人物や、第3弾に続き電信柱に貼られた指名手配犯の張り紙や、さらには津田の就寝中に映り込んだ人影の正体についても盛んに議論されている。
謎が謎を呼ぶ「名探偵津田」第4話「〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」解決編となる後編は、来週24日、17日と同様の90分スペシャルで放送される。