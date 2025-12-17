株式会社東京ドライビングサポートは、2025年12月1日から2026年1月30日まで「年末年始・帰省＆冬の旅行 安心サポートキャンペーン」を実施している。

同キャンペーンは、期間中の講習受講者全員に、冬の道路リスクに備える「危険予測ガイド本」を無料で配布。帰省や冬のレジャー時に増す運転の不安を軽減し、安全で快適な移動を支援する。高速道路や雪道、混雑する観光地での実践的な対応力を養う講習内容が特徴のため、興味のある方はチェックしてみてはいかがだろうか。

「年末年始・帰省＆冬の旅行 安心サポートキャンペーン」実施のお知らせ

【帰省も旅行も“安心して行ける冬”へ】年末年始～1月末の旅行ピークまでを総合支援受講者全員に“危険予測ガイド本”を無料プレゼント

東京ドライビングサポート（東京都）は、2025年12月1日（火）～2026年1月30日（金）の期間、

「年末年始・帰省＆冬の旅行 安心サポートキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、対象期間中に講習を受講された方全員へ、

“危険予測が自然と身につく実践ガイド本”を無料進呈。

帰省ドライブ、高速道路での移動、初詣・温泉旅行、スキー場までの雪道走行など、

冬特有の運転不安を抱えるドライバーを総合的にサポートします。

なお、キャンペーン期間が1月末までとなっている理由は、

「年末年始の帰省ラッシュ」だけでなく、「成人の日を含む冬休み旅行・レジャー需要」が1月下旬まで続くためです。特に1月は初詣・観光地・スキー場などの交通量が増加し、運転の難易度が年間で最も高くなる時期のひとつです。

■ キャンペーン概要

期間 ：2025年12月1日（火）～2026年1月30日（金）

対象者

・年末年始で車移動が必要なペーパードライバー

・帰省の高速道路・渋滞が不安な方

・初詣・温泉旅行・スキーなど、1月の冬の旅行を控えている方

・雪道・凍結・長距離に苦手意識がある方

・家族を乗せる責任感でプレッシャーを感じている方

特典内容（受講者全員）

危険予測が身につく実践ガイド本プレゼント

内容イメージ

・冬の道路で“危ない兆し”に早く気づく方法

・凍結しやすい場所と回避ポイント

・スキー場周辺の事故が多いエリア

・混雑する観光地で起きやすいトラブル

・高速道路の事故の前兆を読むコツ

・初心者・ブランク向けの安全チェックシート

■ 提供講習

初回お試しコース（90分）

平日：15,000円

土日祝：16,000円

※追加料金なし

※一部地域で出張費あり

※初回でも“旅行前の高速・駐車だけ”などピンポイント受講が可能

■ はじめての方でも3ステップで簡単

・予約ページにアクセス https://timerex.net/s/k.kosao_fcd4/78580b9d

・表示されたカレンダーから 空き枠をタップ

・名前・住所・希望内容を入力して 予約完了

スマホひとつで完結し、

移動中やスキマ時間でもすぐに予約できます。

■ 冬の運転が難しくなる理由

・冬の道路環境は、通常の運転では遭遇しない“複雑なリスク”が重なります。

・交通量が年間トップレベル（帰省／初詣／観光）

・長距離運転と渋滞で集中力が低下

・旅行先は「初見の道」が多く判断が難しい

・雪道・凍結路面で予測が遅れやすい

・駐車場は混雑し、見落としや接触のリスクが増加

・家族からの期待や口出しがストレスに

当社では技術だけでなく、

“判断力・心理状態・危険予測”を含めて設計する講習を提供しています。

■ キャンペーンで得られる効果

・高速道路での合流や分岐がスムーズに

・旅行先の初見道路でも落ち着いて運転できる

・駐車場の混雑に対応できる

・雪道のリスクが見えるようになり事故率が下がる

・家族や同乗者とのコミュニケーションが楽に

・「怖い」が「楽しみに変わる」運転へ

■ 受講イメージ

CASE1：家族4人で温泉旅行（40代女性）

駐車・高速・トンネルが不安 → 講習でルート設計のコツを習得

「旅行を楽しめた」と好評

CASE2：友人とスキー場へ（30代男性）

雪道に慣れておらず不安 → 凍結ポイントと速度管理を習得

「安心感が全然違う」との声

CASE3：夫婦で初詣へ（50代女性）

混雑時の駐車・狭い道が苦手 → 実践練習で判断に余裕が生まれる

「トラブルなく行けた」と受講後コメント

■ 参考記事：年末年始の運転に不安がある方向けの安全ガイド

冬の帰省ドライブや旅行で「運転が不安」「高速・渋滞・雪道が心配」という方向けに、

東京ドライビングサポートでは安全対策を詳しくまとめた記事を公開しています。

以下の記事では、

年末年始の道路が“なぜ普段より危険度が上がるのか”をはじめ、

心理の整え方、冬道の準備、当日の運転ポイントなどをわかりやすく解説しています。

▼ 参考記事

「年末年始の帰省で運転が不安なペーパードライバーが必ず読むべき安全対策まとめ」

https://www.tokyo-driving-support.jp/owned_media/paperdriver-newyear-driving-safety/

■ 代表コメント

「冬の運転は、年間でもっとも難易度が高くなります。

帰省・初詣・旅行と“移動の機会が増える時期”だからこそ、

焦らず安全に走行できる準備が大切です。



今回のキャンペーンを通じて、

『運転は技術より“危険を読む力”で守られる』

ということを多くの方に知っていただきたいと思っています。

みなさまの冬のドライブが、安心で楽しい時間になりますように。」



（東京ドライビングサポート 代表）

【会社名】株式会社東京ドライビングサポート

【所在地】東京都板橋区赤塚４丁目１８－８

【設立】2024年

【代表者】小竿 建

【事業内容】

・ペーパードライバー向け出張講習（心理的カウンセリング型）

・高齢者向け安全運転チェック

・子育て中の親向け再スタート支援

・訪日外国人向け講習（英語・左ハンドル対応）

・EV・テスラ講習など最新車両への対応講習

【メディア掲載実績】

東京ドライビングサポートの取り組みは、多くの報道・メディアでも取り上げられています。

フジテレビ/東京新聞/毎日新聞デジタル/NewsPicks/マイナビニュース/日経COMPASS/MSNニュース など

リリース提供元：株式会社東京ドライビングサポート