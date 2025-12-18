バブル崩壊以降、なぜ日本経済は長期低迷に陥ってしまったのか――。話題を集める新書『株高不況』（青春新書）より一部抜粋し、その理由を解き明かす。（全3回の1回目／続きを読む、もっと読む）

日本経済の長期停滞をもたらした一因「履歴効果」とは？

一方で、株価が低水準にあると企業経営者は自信を失い、コスト削減など守りの経営に傾いてしまい、賃金の低下や設備の老朽化などを通じて、やっかいな長期停滞の遠因になります。

理由はともあれ、日本経済は長期停滞を経験しました。そして今も完全には抜け出せていません。その背景を説明する一助になるのが「履歴効果」という経済用語です。

履歴効果とは、一度生じた負の経済ショックが短期的な影響にとどまらず、長期的な成長に影響を与えてしまう現象を指します。日本ではバブル崩壊後、不良債権を抱えた企業が財務体質の健全化を最優先するようになったことで、成長のために必要だった設備投資や人的資本の開発が後回しにされ、中長期的な成長力が失われました。

本来であれば、財務の健全化に一定の目途がついた段階で元の成長軌道に戻るはずだったのですが、不況期の投資不足が仇となり、製品開発が遅れたり、優秀な人材が不足したりすることで、不況が長引いてしまった面がありそうです。経営者のマインドが萎縮して「守りの経営」が定着してしまったことも広義の履歴効果と言えそうです。

2000年代後半、日本の電機メーカー（民生機器、半導体）が苦境に陥ったのは、韓国勢や中国勢の追い上げの他、不況期に設備や人材投資が途絶え、先端モデルの開発が遅れたことなども影響したように思えます。同時期には優秀なエンジニアが数多く外資系に流出したと聞きます。

就職氷河期世代を直撃

履歴効果は「就職氷河期世代」を巡る問題を議論する際にもよく登場します。新卒時の採用環境があまりにも厳しく、正社員として就職できなかったことは、その世代の方々にとっての悲劇にとどまらず、日本経済全体としても大きな痛手となっています。

意中の企業・業界に就職できていれば優秀な働き手になっていたはずの人々が、生まれた年（＝就職する年）、すなわち「運」が悪かったという理由で、十分な経験を積めず、潜在能力を十分に活かせていないのですから、労使双方にとって悲劇でしかありません。

これは「新卒一括採用」という制度的問題にも起因しているため、非常に複雑な議論です。平時において若年層の失業率が低位に保たれるという良い面を壊さずに、より柔軟な設計が望まれます。

また今後、その世代の方々が高齢者となっていく過程では、十分な貯蓄がないまま退職年齢を迎えることも想定されます。幸か不幸か日本経済は著しい人手不足に直面しているため、全体として見れば就職先はありそうですが、個別に見れば、高齢になるほど困難な環境に直面してしまう事例は少なくないでしょう。

このようにして、一時的であるはずの景気悪化が、履歴効果によって長期停滞につながってしまいます。

ちなみにリーマンショック以降、欧米諸国が大胆な経済対策を講じるようになった背景には、このような日本の教訓があったとも言われています。不名誉なことに「日本化（Japanification）」は低成長、低インフレの併存を指す経済用語になっており、政策当局者が最も避けようとしている経済環境です。

