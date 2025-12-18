アントニオ猪木の死去から約3年。「プロレスは最強の格闘技である」という信念のもと、猪木は所属選手に本物の強さを求め続けた。7人の元レスラーが「“過激なプロレス”の舞台裏」を語り尽くした書籍『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より、猪木の運転手を務めていた栗栖正伸とその妻・政代夫人による証言を抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

アントニオ猪木 ©︎文藝春秋

◆◆◆

「運転手兼ボディガード」としての自覚

――栗栖さんが猪木さんの運転手をやってた時は、「運転手兼ボディガードだ」という気持ちもありましたか？

栗栖 そりゃそうでしょ。それは当然。やって当たり前だし、「猪木さんのためだったら」ってなるもん。俺としてはやり通せてよかったっていう感覚だよ。だって猪木さんはそれだけの価値がある人だったから。

――体を張るくらいの価値があったと。

栗栖 だからべつに悔いも残らないし、俺は猪木さんのために「よっしゃ、一生懸命にやったろ！」っていう頭があったから。その気持ちは今もありますよ。残念ながら、もう猪木さんはいないけどね。

「外国に行ってる間だけは気が休まる」

――でも、あの70年代の新日本道場で新人選手としてトレーニングしながら、猪木さんが何か用があればすぐにクルマで駆けつけて運転手をするって、相当ハードだったんじゃないですか？

栗栖 まあ、ハードといえばハードだよね。べつに変なあれはないけどさ。

政代夫人 当時は今みたいにナビがないから、前の日に「明日はここだ」って猪木さんから言われた場所を地図でじっと見てたよね。

栗栖 地図を見るのは前の日だけね。俺は方向音痴だからさ（笑）。

政代夫人 シリーズ中もシリーズが終わってからも、猪木さんが何か用がある時は常にクルマで送り届けることをしてたんですよ。ただ、あの当時、猪木さんはシリーズが終わったらよく外国に行ってたじゃないですか。猪木さんが外国に行ってる間だけは気が休まるので、空港まで送り届けたあと帰宅すると、「ああ、行ったあ」って感じでね。

――やっぱり気が休まるのは、猪木さんが海外に行ってる時だけだったんですね。

栗栖 でも、よくしてもらったよ。俺はずっと一緒だったからさ。猪木さんは俺には本音でしゃべってくれたし。他の人にはオブラートに包んでしゃべったりするけど、俺には単刀直入のしゃべり方をするんだもん。だからどっちがいいのか悪いのかは知らないけどさ。そういう感じだったね。

猪木の母から「寛至をよろしくお願いします」

政代夫人 昔は、ブラジルから猪木さんのお母さんもけっこう日本に来られていて、猪木さんもオフになったらブラジルに帰ってたじゃないですか。それで新日本の事務所の下に喫茶店があって、そこで猪木さんのお母さんと一緒になったことがあったんですけど、「寛至（編集部注：アントニオ猪木の本名）をよろしくお願いします」って言われてね。こっちこそお世話になりっぱなしやのに。

栗栖 お前はただ声をかけられただけだろ？ 俺は小遣いをもらったよ。

政代夫人 あっ、そうなの？（笑）。

栗栖 お母さんからもらったよ。「いやいやいや……」って断ろうとしたんだけど、俺がクルマを出してる時だったから、どうしても断れなかった（笑）。

――文字どおりの“お車代”を猪木さんのお母さんからもらってたんですね（笑）。猪木さんの歴代付き人はたくさんいますけど、付き人の奥さん・彼女も含めた親しい関係ってなかなかないですよね。

栗栖 俺はなんか知らないけどこういうふうになったからね。

政代夫人 私は当時、行ける時は新日本の地方の興行にも行ってたんですけど、高松（香川県）の時は猪木さんにお小遣いもらいましたね（笑）。

栗栖 当時はまだ結婚してなかったけど、ウチの嫁さんが来ると猪木さんも気ぃつかってくれるのよ。あれは佐渡島だったかな。猪木さんが「おい、外でメシ食ってこい」って小遣いくれたのよ。でも、そこの旅館の晩めしはいい魚が出て料理がうまそうでさ。俺はみんなと一緒にとりあえず旅館のメシを食ってたら、猪木さんが来て「おい、お前、何をやってるんだ！」って怒られたことがあるよ（笑）。

――せっかく気をつかって、付き人が彼女と二人でご飯食べに行けるように小遣いまでやったのに、なんでそこにいるのかと（笑）。

栗栖 でも、いいおかずがあるじゃん。だから俺はまずそれを食ってから行こうと思ったんだけどね（笑）。

結婚式場の手配までしてくれた

――お二人の猪木さんとの付き合いは、けっこう早い段階からだったんですか？

栗栖 けっこう早かったな。

政代夫人 大阪の試合のあとは必ず電話をもらって、私もリーガロイヤル（ホテル）でご飯を一緒に食べてましたね。

栗栖 いい思い出だよね。他の人はそんなことしてないでしょ。

政代夫人 猪木さんは大阪の時、リーガロイヤルが定宿だったんですよ。それで私たちが結婚式を挙げる時、結婚式の会場って半年先とかじゃないと取れなかったんですけど、猪木さんがリーガロイヤルを押さえてくれたんです。3月3日からシリーズが始まるのに「3月1日に結婚式をせえ」って感じで（笑）。

――猪木さんパワーで会場を押さえて、オフの間にやっちまえと（笑）。でも、付き人の結婚式場の手配までしてくれる社長って、なかなかいないですよね。

栗栖 猪木さんって、そういう人なのよ。感謝だね。

――猪木さんの運転手をされていた頃、奥様の倍賞美津子さんにもお会いすることはけっこうあったんですか？

倍賞美津子の手料理を囲んだ日

栗栖 俺は猪木さんを家まで送り届けていたんだから、そりゃありますよ。たまに倍賞さんがつくったメシを一緒に食わせてもらったりもしたからね。

――倍賞美津子さんの手料理もご馳走になってましたか。

政代夫人 この人、手料理だけじゃなくビールも飲んじゃうんですよ。

栗栖 そんなもん、猪木さんも飲むんだから飲みますよ（笑）。

――その後、栗栖さんはクルマで帰られるんですよね？

栗栖 クルマじゃなきゃ帰れんからね（笑）。

――まあ、当時はそういう時代でしたからね（笑）。

栗栖 でも、一度も事故起こしたことないからね。安全運転だから。

――初期の新日本において、倍賞美津子さんはファンにとっても若い選手にとっても女神みたいなところがあった気がしますけど。

政代夫人 やっぱりオーラが違いましたよね。でも、あの人もざっくばらんなんですよ。まったく気取らない人で。スターの人って、一般の人やファンの人がいるようなお店には行かないじゃないですか。たとえ行ったとしても個室だったり、裏口から出たり。でも、美津子さんは猪木さんと一緒にご飯を食べに行くと、わざわざファンの人たちがいるところに行って、周りに話しかけたりもするんですよ。ものすごくざっくばらんで。

栗栖 気取った人じゃないんだよね。あんな人も珍しいよな。

政代夫人 私らがよく行く店にも、猪木さんと美津子さんのサインが入ったお皿が飾ってあるんですけど。たぶん、いろんなお店に二人のそういうサインがあると思いますよ。

“猪木の側近”アピールはしない

――猪木さんと倍賞美津子さんの寄せ書きサインなんて、ものすごいお宝ですけど、ご本人たちは快く応じてくれてたんですね。

栗栖 倍賞さんもいい人よ。だから、猪木さんが亡くなる晩年まで付き合いがあったんじゃないの？

政代夫人 何度かお見舞いに行ってたっていう話ですもんね。

――やっぱりそうだったんですね。栗栖さんは、そういった猪木さんのプライベートまで知る側近中の側近だったにもかかわらず、猪木さんの弟子だとか、自分がいかに近い存在だったかということをことさらにアピールすることがないですよね。普通、そういうのってアピールしがちじゃないですか。

栗栖 俺は全然しないよ。言ったことないもん。俺は猪木さんに新日本に入れてもらったでしょ。だから俺は人間としての筋を通しただけよ。おべんちゃらするために俺はやったわけじゃなくて、筋を通すためにちゃんとやったつもりだよ。だからべつに悔いも残らないし、それは俺が当たり前だと思うしさ。でも、猪木さんに付けて幸せだったと思うよ。

（栗栖 正伸,堀江 ガンツ／Webオリジナル（外部転載））