フィリーズがカブスのクローザーだったブラッド・ケラー（30）を2年総額2200万ドル（約34億円）で獲得したことについて、スポーツ専門局「ESPN」電子版が「A−」の高い評価を与えている。

ケラーは2025年にいくつかのメカニクス面の修正を施したことで渡り鳥的な先発投手からメジャー有数の救援投手へと変貌を遂げた。2025年のケラーは、防御率2.07を記録し、被打率.171、被OPS.528。60イニング以上投げた投手の中では、被OPSはメジャー全体で9番目に低い数字だった。ポストシーズンではクローザーとして起用された。

ケラーは腕の角度（アームスロット）を下げ、下半身をより効率的に使うためのドリルに重点的に取り組んだ。2023年に受けた胸郭出口症候群（TOS）の手術から完全に回復したこともあり、平均球速は2024年の93.8マイルから、2025年には97.2マイルへと大幅に上昇。奪三振率も自己最高の27.2％に跳ね上がり、これはキャリア平均を約10ポイントも上回った。

特に後半戦での内容は圧巻だった。後半戦では被打率.089に抑え、27回2/3を投げて35三振を奪っている。ケラーは、ジョアン・デュランをクローザーに据えるフィリーズのブルペンにおいて、最有力のセットアッパーとなる。このオフ屈指の掘り出し物補強になるかもとしている。